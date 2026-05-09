Đole Đogani je harao devedesetih godina i u Srbiju doneo novi talas dens muzike, koji je kasnije postao i najpopularniji u tom periodu.

Započeo novi muzički pravac

Pre početka muzičke karijere sa grupom "Đogani Fantasitko", bio je jedan od najtraženijih plesača, koji je svojevemeno osvajao sva moguća takmičenja kada je ova vrsta umetnosti u pitanju.

Pojavljivao se u spotovima Dragane Mirković, Lepe Brene i mnogih drugih pevačica koje su bile najpopularnije u to vreme.

Nakon toga je odlučio da okuša sam svoju sreću i osnovao grupu sa kojom je postao poznat domaćoj javnosti, a vrtoglavi uspeh koji je postigao pommogao je i njegovim članovima familije da naprave sličnu karijeru, te se pojavio i Baki B3, Funky G, Trik FX...

Đole Đogani sa Draganom Mirković

Muzička karijera nije jedino po čemu je denser postao poznat, već i po zdravom i kvalitetnom odnosu bivše i sadašnje žene sa kojima ima decu, a obe su počele kao plesačice u grupi a onda i pevačice, Slađa Delibašić i Vesna Đogani.

Želeo je nešto drugačije

Đole Đogani je pre nekoliko godina da je on tada želeo da pobegne od tadašnjih muzičkih standarda i srceparajućih tema. Inspiracija je došla potpuno spontano.

- Sedeo sam s mojim prijateljem Danijelom i rekao mu da želim da tekst bude malo drugačiji, da ne bude o ljubavi, o rastancima, o svemu onome što se tada pravilo. On je rekao: 'Druže, jedino da idemo na Mars, pa da napišemo pesmu', i ja kažem: 'To, to nam treba. Idemo na Mars - ispričao je Đole u dokumentarcu "Život i scena".

Đole Đogani

"To je kao neka parodija"

On je dodao da su želeli da naprave nešto potpuno novo i drugačije.

- Tražio sam da bude novo, šaljivo... To je kao neka parodija na narodnjake, bez uvrede ikome. I svi smo usput smišljali tekst, nismo imali drugu strofu, pa se svako ubacivao s nekim delom teksta - govorio je Đole.

