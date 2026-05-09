Slušaj vest

Pop pevač Filip Mitrović novom pesmom donosi zvuk koji miriše na leto. Njegov novi singl „Subota“ plod je saradnje sa koleginicom Angelinom, koja potpisuje ovu numeru.

Oldtajmer

Za potrebe snimanja spota u noćnom ambijentu Beograda, Filip ništa nije prepustio slučaju, pa se u glavnoj ulozi, pored pevača, našao i legendarni Cadillac Fleetwood iz 1976. godine. Ovo nije običan oldtajmer, već model koji je bio deo lične kolekcije kralja rokenrola, Elvisa Prislija, a pevač je želeo upravo tu dozu retro glamura kako bi dočarao atmosferu „Subote“.

Filip Mitrović Foto: Filip Nadaski

Za dlaku izbegao tragediju

Težeći ka savršenom kadru Filip je u 5 sati ujutru, tokom snimanja jedne scene nakon 14 sati snimanja slučajno izleteo pravo na šine. U tom trenutku, tramvaj koji je tek krenuo sa početne stanice hvatao je zalet i kretao se direktno ka njemu. Zahvaljujući brzoj reakciji, izbegnuta je tragedija koja je mogla da baci senku na ceo projekat.

-  Uvek sam spreman da na snimanjima uradim nešto što dosad nisam i da pomerim sopstvene granice, ali ovog puta je ulog bio zaista veliki. Adrenalin je uradio svoje, a najbitnije je da smo dobili kadrove koji ostavljaju bez daha - poručuje Filip koji tvrdi da je sve vredelo dok gleda svoj spot.

Ne propustiteStarsFILIP MITROVIĆ I SVETOZAR ODRŽALI HUMANITARNI KONCERT U KNEZ MIHAJLOVOJ: Pevači u centru Beograda oduševili prolaznike (VIDEO)
IMG_3091.jpg
Stars"NAŽALOST, OVAJ VASKRS NEĆU PROVESTI SA PORODICOM" Filip Mitrović iskreno o karijeri, praznicima, porodici: Mir nema cenu
IMG_2710.jpg
Stars"VOLEO BIH DA USVOJIM DETE!" Naš pevač iznenadio izjavom o roditeljstvu, evo kako bi dečaku dao ime
fm.jpg
Stars"DARKA JE POTERALA UŽASNO LOŠA SREĆA..." Pevač progovorio o tragediji porodice Lazić
Darko Lazić Dragan Lazić poginuo brat Darka lazića Brestač (3).jpeg

Filip Mitrović zapevao u centru Beograda: Oduševio okupljene hitom Olivera Dragojevića Izvor: MONDO