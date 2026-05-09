Pop pevač Filip Mitrović novom pesmom donosi zvuk koji miriše na leto. Njegov novi singl „Subota“ plod je saradnje sa koleginicom Angelinom, koja potpisuje ovu numeru.

Oldtajmer

Za potrebe snimanja spota u noćnom ambijentu Beograda, Filip ništa nije prepustio slučaju, pa se u glavnoj ulozi, pored pevača, našao i legendarni Cadillac Fleetwood iz 1976. godine. Ovo nije običan oldtajmer, već model koji je bio deo lične kolekcije kralja rokenrola, Elvisa Prislija, a pevač je želeo upravo tu dozu retro glamura kako bi dočarao atmosferu „Subote“.

Za dlaku izbegao tragediju

Težeći ka savršenom kadru Filip je u 5 sati ujutru, tokom snimanja jedne scene nakon 14 sati snimanja slučajno izleteo pravo na šine. U tom trenutku, tramvaj koji je tek krenuo sa početne stanice hvatao je zalet i kretao se direktno ka njemu. Zahvaljujući brzoj reakciji, izbegnuta je tragedija koja je mogla da baci senku na ceo projekat.

- Uvek sam spreman da na snimanjima uradim nešto što dosad nisam i da pomerim sopstvene granice, ali ovog puta je ulog bio zaista veliki. Adrenalin je uradio svoje, a najbitnije je da smo dobili kadrove koji ostavljaju bez daha - poručuje Filip koji tvrdi da je sve vredelo dok gleda svoj spot.