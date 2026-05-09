Voditelj Zoran Pejić Peja uživa na prelepom imanju koje je sebi napravio, a sada je doveo i radnike koji mu pomažu u održavanju.

On je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama podelio kako sređuje dvorište, pokazujući deo svoje oaze mira.

Naime, voditelj je, osim porodice, okupio radnike koji mu pomažu. Tako su oni kosili travu, a fanovi su uživali u lepim kadrovima njegovog imanja.

- Danas se sređuje dvorište - kratko je napisao Peja pored objave, a komplimenti za trud su stizali sa svih strana.

Vila u Americi

Zoran Pejić Peja, osim ovog lepog imanja, poseduje i luksuznu vilu u Americi koju izdaje. Peja je jednom prilikom za Grand otkrio kako se odlučio na korak da pazari nekretninu čak preko okeana.

- Preko prijatelja sam dobio preporuku za kupovinu nekretnine i otišao sa suprugom u Ameriku da je pogledamo. Čim smo videli kuću, znali smo da je to to. Inače, imam dosta rodbine u Americi i to je još jedan od razloga zašto sam se odlučio za kupovinu nekretnine baš u Americi - rekao je Peja, pa nastavio:

- Odlučio sam se za Dalas jer sam kao mali voleo kaubojske filmove i svu atmosferu koju taj grad nudi - dodao je.

"Najskuplji sam voditelj"

Zoran Pejić je takođe nedavno otkrio i kako se kotira cena kada je u pitanju njegov angažman, te da li radi i bez naplate.

- Ovo je moj posao, mogu da odem kod prijatelja i odradim to prijateljski, moj posao zahteva da ima cenu. Ako imaš svoj neki kredibilitet, ako imaš status estradnog umetnika to i zahteva da imaš svoju cenu. Od svih voditelja, ja sam najskuplji i razlika u ceni je po 10 puta naspram nekog kolege. Kada me čovek zove i pita: “Pejo, koliko košta tvoja usluga?”, ja pitam koliko se radi sati, jer je jedna cena ako radim šest sati, a sasvim druga ako radim 15. Dešavalo mi se i da 20 sati radim, spavam dva sata i idem u salu. Onda ja kažem cenu, a on: “Pa Peki brate, ovaj će mi doći za toliko i toliko”, ja kažem: “Okej, uzmi ti njega, ali nemoj da me zoveš usred veselja, kasni torta, pobio se prijatelj jer nije bila ta pesma,” na sve moraš da gledaš. Sve ima svoju cenu.

