Sofija Janićijević slavi rođendan, a učesnici Elite 9 su izabrali specifičan način da joj čestitaju.

Naime, rešili su da je pecnu, budući da već duže vreme bruje glasine o njenoj aferi sa Danetom (70). Time vođeni, rešili su da joj otpevaju popularni hit Mine Kostić, "Stariji čovek".

Njena reakcija je ono što je sve posebno iznenadilo. Umesto da joj zasmeta, Sofija je odlučila da se i sama našali na svoj račun, pridruživši im se u veselju i pevanju.

Pismo od majke

Podsetimo, čestitku koju je učesnica Elite prvu tražila i želela javno da pročita jeste poruka od majke, a pismo prenosimo u celosti.

- Sofija, srećan rođendan. Pišem ti zgranuta jer tek sad saznajem pravu pozadinu svega. Ja sam znala za poklone podrške, ali nisam imala pojma o tim umišljenim veridbama čoveka kojem unuka možeš da budeš! On se sam nudio i sam ti je sve kupovao, a sramno je što on to sada iznosi da te ponizi. Koliko sam upućena, i druga podrška ti je slala garderobu i novac, slikali su se sa nama, ali niko od njih to niko nije zloupotrebio. Slali su mi novac za praznike da ti kupim poklone od njih, ali niko nije zloupotrebio te slike niti je šta izneo protiv nas. Što se tiče cifara o kojima se priča, niti sam ih videla, niti mislim da je to istina u toj meri.

"Prestani da me brukaš"

- Najviše me boli što se priča kako majka sve zna i kako sam u svemu tome učestvovala sa tobom. To je gnusna laž! Čula sam tvoju izjavu da ti žao mene, ako ti je zaista žao, onda prestani da me brukaš! Tvoje "volim te" se pokazuje delima, a tvoja dela govore suprotno. Šokirana sam tvojom izjavom da “eksperimentišeš"! Zar ti je to trebalo u životu? Pružila sam ti sve, a ti izgovaraš reči koje me bole. Verovala si ljudima koji su ti svašta obecavali misleći da ti je to prava podrška koja želi da ti pomogne svojom voljom, a vidiš na šta je to na kraju izašlo. Otvori oči u Eliti, one koje si smatrala prijeteljima sada su ti neprijatelji. Čak i oni koje si smatrala najrođenijima splektare i ogovaraju te. Tvoje ponašanje utorkom je katastrofalno, a rečnik užasan! Ne priliči ni tebi ni Terzi da jedno drugom vređate porodice. Ne spominji ljude koji nisu u rijalitiju i pazi šta govoriš. Dosta mi je tvog rijalitija i slušanja kako me pojedini ukućani vređaju i uvlače u priče zbog tebe. Čekam da izadješ da čujem od tebe celu istinu o svemu što si sakrila od mene, jer to su stvari što treba da kažeš samo meni, u četiri oka, jer si me uvukla u ovo, a ja ne znam ništa.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Nove šok poruke

Nedavno su isplivale i nove šok poruke nje i Daneta, o čemu smo već pisali.

U novim porukama, Sofija otkriva koliko je srećna sa Danetom. Njihova komunikacija otkriva duboke emocije i skandale.

Kako se može primetiti njihova komunikacija liči na jedan pravi emotivni odnos.

- Laku noć, dušo moja, volim te, ljubim te i šaljem puno poljubaca, pišem kad ustanem - pisala je Danetu zaljubljena Sofija i priznala šta bi sve volela da radi sa njim.

- Biću ista kao do sad, dušo. Ja mnogo rano ustajem, ako može da se grlimo, mazimo...- dodala je ona.

Učesnica "Zadruge 9 Elite" Nije krila da je presrećna bila svaki put kad bi joj on poslao pare.

- Nisam nervozna, nego presrećna sam i samo gledam slike, patike, torbicu, sto puta sam ušla u slike. Mnogo, mnogo sam srećna - pisala je Danetu Sofija.

