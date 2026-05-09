Stefani Grujić, Bivša učesnica rijalitija "Elita 8", inače i nekadašnja pertnerka Jovane Tomić Matore, podelila je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama kako provodi vreme sa svojim verenikom.

Nakon što je nedavno otkrila da se verila, sada je odlučila da pruži pratiocima uvid u romantične trenutke sa odmora, gde se, kako kaže, veridba i dogodila.

- Iskreno, veridba mi je bila kao iz filma, nisam imala pojma šta se sprema, totalno me je uhvatio nespremnu. Prvo šok, pa smeh… haos emocija, rekla sam 'da' bez razmišljanja - rekla je Stefani za Pink.rs.

"Kratko smo u vezi"

- Da, verena sam. Kratko smo zajedno, ali očigledno dovoljno da napravimo haos. Ne volim mnogo da otkrivam, ali verujte mi, nije dosadno ni najmanje, desilo se baš brzo i neočekivano. Trenutno nismo tu, na odmoru smo, gde se i dogodila veridba - rekla je Stefani

Stefani je otkrila da planovi za budućnost postoje, ali da ih odlučno drži u tajnosti.

Matora izvela Konstantina i Stefani iz porodilišta

Podsetimo, 21. januara prošle godine, Stefani se porodila, te je na svet donela malog Konstantina, koji danas ima godinu dana, a tada ju je njena tadašnja verenica Matora izvela iz porodilišta. One su tada nasmejane i držeći se za ruke napustile su porodilište i odvezle se taksijem u nepoznatom pravcu.

"Konstantin liči na mene"

Kada se Stefani porodila, mediji su pozvali Matoru, koja nije krila sreću zbog Stefaninog porođaja, te tako nije prestajala da plače.

Matora i Stefani Foto: Printscreen, Printscreen Youtube TV Pink, Petar Aleksić

- Pod utiskom sam, ne mogu da pričam. Presećna sam, šta da kažem, presećna sam - ponavljala je Matora koja je sve vreme plakala:

Od prvog dana sam uz nju, u četvrtom mesecu trudnoće smo saznali da je trudna. Sve vreme sam je pazila, brinula o njoj... Presećna sam, nema veće sreće, ma ne mogu da vam opišem! Niko nije znao, nikom nismo rekle, znala je samo Stefanina majka, evo me, tu sam sa njom. Stefani je dobro, Konstantin je prelep, znaš kakav je... I liči na mene! Majke mi, baš liči na mene, dobro smo krkali i on i ja tokom Stefanine trudnoće.

