Slušaj vest

Srpski muzičar Aleksandar Petrović, kog javnost pamti po imenu Paganini, preminuo je u 57. godini života.

Tužna vest saopštena je na društvenim mrežama.

Sahrana

Kako je objavljeno, sahrana će se održati na Novom groblju u Trsteniku. Ispraćaj na večni počinak će biti 10. maja u 14 časova.

Prijatelji neutešni

Pijatelji, koji su voleli preminulog muzičara, oprostili su se od njega na društvenim mrežama.

1/5 Vidi galeriju Aleksandar Petrović Paganini Foto: Printscreen

- Sa velikom tugom obaveštavamo javnost da nas je napustio naš dragi sugrađanin, kolega i prijatelj, Aleksandar Petrović – Paganini. Pamtićemo ga kao vrsnog violinistu, dobrog čoveka i dugogodišnjeg radnika Opštinske uprave Trstenik, koji je svojom muzikom i dobrotom ostavio neizbrisiv trag.

Sahrana će se obaviti 10. maja u 14.00 časova na Novom groblju.

Neka mu je večna slava i hvala - pisalo je u objavi.

BONUS video: