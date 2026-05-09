PREMINUO POZNATI SRPSKI MUZIČAR U 57. GODINI Prijatelji se opraštaju: Pamtićemo ga kao dobrog čoveka...
Srpski muzičar Aleksandar Petrović, kog javnost pamti po imenu Paganini, preminuo je u 57. godini života.
Tužna vest saopštena je na društvenim mrežama.
Sahrana
Kako je objavljeno, sahrana će se održati na Novom groblju u Trsteniku. Ispraćaj na večni počinak će biti 10. maja u 14 časova.
Prijatelji neutešni
Pijatelji, koji su voleli preminulog muzičara, oprostili su se od njega na društvenim mrežama.
- Sa velikom tugom obaveštavamo javnost da nas je napustio naš dragi sugrađanin, kolega i prijatelj, Aleksandar Petrović – Paganini. Pamtićemo ga kao vrsnog violinistu, dobrog čoveka i dugogodišnjeg radnika Opštinske uprave Trstenik, koji je svojom muzikom i dobrotom ostavio neizbrisiv trag.
Neka mu je večna slava i hvala - pisalo je u objavi.
