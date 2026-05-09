Slušaj vest

Željko Mitrović, vlasnik Pink televizije, javno se obratio svojoj bivšoj supruzi Sonji Mitrović Hani, koja je inače pevačica i muzički producent. Njih dvoje imaju ćerku i sina.

1/5 Vidi galeriju Željko Mitrović Foto: Pink Media Group, Promo, Shutterstock, Damir Dervisagic

Iako su bivši partneri, izgleda da su odnosi između njih ostali perfektni, te tako nema sujete i tenzije. Željko je rešio da joj javno čestita rođendan tako što je zajedno sa svojim bendom otpevao pesmu, istakavši da mu je Sonja spasila život.

Pogledajte ceo video:

- Danas je rođendan mojoj bivšoj supruzi Sonji! Draga moja Sonja, srećan ti rođendan i da mi budeš zdrava, i vesela još bar 240 godina. Ti si svakako jedna od najznačajnijih ljudi u mom životu. Čak i kada sam ti život iskomplikovao ti si to uzvratila tako sto si spasila moj život. Uvek ću brinuti i voditi računa o tebi, našoj deci, našim unucima i svakako praunucima, čukun unuci će do tada moći i sami. Nikad ne zaboravi mnogo te voli tvoj Žeks, P.S. Pomerio sam let da bih stigao na tvoj rođoš večeras! Vidimo se - poručio je.

On je ovim potezom dokazao da između bivših supružnika ne mora da postoji zla krv, već sloga.

Harala scenom devedesetih

Sonja Mitrović Hani, krajem devedesetih godina imala je veoma uspešnu muzičku karijeru, a nakon hitova koje je nizala, gotovo kao da je iščezla iz javnog života.

Foto: Pritnscreen

Pevačica, koju uglavnom starije generacije pamte po pesmama “Džip” , “Otkini bejbe” , “Sedam godina” i drugim, ponosna je vlasnica i hita koji se našao na njenom albumu "Kocka od šećera" objavljenom 1996. godine, a reč je o pesmi „Ne dajem te nikome“, za koju je reči napisao Dragan Brajovića Braja.

1/4 Vidi galeriju Sonja Mitrović Hani Foto: Printscreen

Snimala spot sa Aljošom Vučkovićem

Posebno je privluko pažnju što se u njenom spotu našao i poznati glumac Aljoša Vučković.

Ćerka o njihovom odnosu

Podsetimo, pre nekoliko godina, rediteljka Sandra Mitrović, inače ćerka Željka i Hani, za Story je govorila o roditeljima.Gallery

1/9 Vidi galeriju Sandra Mitrović Foto: Sever Zolak, Damir Dervišagić, Promo

- Mama i tata su uvek ponosni na mene, često crvenim zbog njih. Mami sam uvek najbolja i ne postoji stvar koju za mene ne bi uradila. Uvek mi je bila vetar u leđa. Tata je takođe uvek bio tu, podrška na svoj način, možda veći kritičar. Ume da mi kaže: “Ovo si mogla drugačije”, ali to najčešće uradi kada bude kasno (smeh). Imala sam sreću što su on i mama nakon razvoda ostali dobri prijatelji. Učili su nas da je porodica stub svega, da moramo da se držimo zajedno i volimo. Volimo da smo svi zajedno, s povodom ili bez njega. Brat je nedavno dobio dete, tako da se lagano širimo - pričala je ona tada.

BONUS video: