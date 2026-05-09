Slušaj vest

Bišva supruga kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, Slavica Ratković Coka rešila je da otvori dušu i progovori o odnosu sa Raletom.

Ona nije štedela reči o krahu braka, ali je u tom razgovoru koji je imala za Blic, pričala i o Raletovoj vezi sa pevačicom Anom Nikolić.

1/11 Vidi galeriju Ana Nikolić i Goran Ratković Rale Foto: Instagram, Printscreen/Youtube, Printscreen Paparaco Lov

Šta radi Coka?

Bivša žena kompozitora radi u Nemačkoj, a deca iz braka sa Goranom žive u Beogradu. Kada Coka dođe u srpsku prestonicu, ona tada bude u istom stanu u kom je živela dok je ljubav trajala.

Ona je u tom razgovoru otkrila koliko joj emotivno teško pada da boravi tu dok je u Srbiji.

- Nije mi emotivan. I ni najmanje, zato što su moja deca odrasla u drugom stanu. I kad smo došli u ovaj stan, ja sam otišla za Nemačku - rekla je ona, pa nastavila.

"Bili smo najbolji prijatelji"

Coka je sa kompozitorom dobila dvoje dece, ćerku i sina. Kako kaže, glavni "krivac" za razvod je upravo dolazak u Beograd, koji je mnogo promenio Raleta.

1/4 Vidi galeriju Slavica Ratković Coka Foto: Damir Dervišagić

- Ovde sam živela sa Raletom oko godinu dana pre nego što sam otišla. Mi smo se venčali 1991. godine, a odvojili smo se 2002. Bili najbolji prijatelji sve dok nije našao novu pevačicu. Imali smo zajednički cilj, decu. Bukvalno smo odrasli zajedno i bilo je poštovanje njegovo prema meni, moje prema njemu i emotivno nismo bili bliski jer smo bili jako mladi kad smo se venčali. Tako da obično brakovi kad se dvoje tako mladi, ne traje dugo, pogotovu što se Rale mnogo promenio kad smo došli u Beograd - kaže ona.

"Nismo imali novca..."

Slavica se prisetila njihovih početaka i došla do zaključka da je njegov odnos sa Anom zapravo prava ljubav.

- Čim je zakoračio u Beograd, istog trenutka. Ne znam. Pa kako je krenula ta njegova karijera, tako i on se menjao. Venčali smo se 1991 godine, a 1993. je došlo prvo dete, a 1994. drugo dete, pa smo došli za Beograd i sve je bilo super prve dve, tri godine. Kasnije je bilo jako teško. Nismo imali novca. Za karijeru treba vreme da krene neki novac. Baš smo bili, mogu da kažem siromašni. I kako je krenuo novac, tako se i on menjao. A ljubav? Pa ja sam bila mlada. Ne znam ni da li je to bila ljubav. Mislim da je ovo sada njegova prava ljubav sa Anom - iskrena je.

"Nisam primetila da me vara, on ima neki kompleks"

Ona nastavlja razgovor iskreno, kako ga je i započela. Ističe da nikad nije bila ljubomorna. Međutim, objasnila je da kod Raleta dolaze u obzir samo pevačice.

1/4 Vidi galeriju Slavica Ratković Coka Foto: Damir Dervišagić

- Po prirodi nisam ljubomorna žena. Ja uopšte nisam primetila da on mene vara. Kasnije sam čula da je tu bilo raznih pevačica, mene to ništa nije povredilo. Nisam ni verovala kad su mi rekle. Nisam se družila sa pevačicama jer ja imam neki svoj svet, drugi svet. Sretala sam ih svakodnevno, naravno. Ja odem u studio ranije samo kad mi treba nešto od njega ili treba nešto da donesem ili da uzmem. Uopšte nisam bila tip žene da ja sedim u njegovom studiju i da ja nešto komentarišem, pregovaram, kao što obično žene kompozitora, aranžera i producenta vole da rade. Nisam takva. Pustila sam njega da on radi svoj posao. Nisam bila ljubomorna. Poštovala sam sve, nisam ni smatrala da bi me on prevario. Bila sam jako mlada. Što bi me prevario? Rodila sam mu dvoje dece. Bila sam dobra žena. Što bi me prevario? Očigledno da on ima neki kompleks da voli pevačice. Ne znam, baš voli pevačice - kaže ona, a potom dodaje:

- Nema šanse da ako nisi pevačica, da bi neka žena imala šansu kod njega. A mislim da i nekim normalnim ženama da im Rale nije baš tako interesantan - kaže Slavica.

Raletove devojke dolazile u njihov stan

Nije imala problem da prizna da su mnoge njegove devojke dolazile u njihov stan.

Foto: Damir Dervišagić

- Nemam ja problem s tim. Ja ne znam ko su njegove devojke. Znam za Indiru, Olju Bajrami, nju sam upoznala, ali nijednu drugu nisam upoznala. Olja je dolazila, na primer. Druge nisu. Obično kad ja dođem, ne budu tu. On to sve organizuje da one nisu tu kad sam ja tu - priča ona.

"On je to prepustio Ani da reši sa mnom"

Slavica je, takođe, otkrila šta je bio okicač da se razvedu, kao i to kada je shvatila da više ne želi da bude sa njim.

- Kad sam otišla za Nemačku, kad me doveo u ovaj stan. Njemu je bio cilj da nas spoji kao porodicu i ja to nisam htela. Nisam želela s njim da živim. Nije on čovek mog života. Ja sam njemu u jednom trenutku pomogla, on zna o čemu se radi. Ja sad samo tražim da se to reši, jer on i ja imamo neraščišćenih materijalnih nekih stvari. Godinama sam ja čekala da se to reši. Međutim, odjednom on je to verovatno prepustio Ani da ona reši sa mnom.To s njom nema nikakve veze. To se nje ne tiče. To se tiče mene i mog bivšeg supruga - kaže ona i dodaje:

"I dalje smo bili crkveno venčani jer smo bliski"

Coka objašnjava da se građanski razvod dogodio ubrzo, ali su, kako navodi, namerno ostavili crkveni po strani.

1/5 Vidi galeriju Goran Ratković Rale otišao u bolnicu Foto: Kurir

- Mi smo se građanski razveli kada sam ja otišla u Nemačku. Ja sam tražila taj razvod. A crkveni razvod smo ostavili namerno, jer smo uvek bili jako bliski, kao familija, ne kao muž i žena. Mi nemamo ništa, ali smo jakom jako bliski, do sada - iskrena je Ratkovićka.

"Odakle Ani moj crkveni razvod?"

Ana Nikolić je otkrila da je crkveni brak između Slavice i Raleta završen, dok njegova bivša supruga tvrdi da ju je ta informacija potpuno zatekla, jer nije znala da je kompozitor pokrenuo postupak za razvod.

- Ja sam stvarno mislila da ja sam još uvek u tom crkvenom braku. Ana me je momentalno demantovala i hvala joj još jednom, jer to je već pet meseci. Ja to nikad ne bih saznala da ona to nije objavila na svom Instagramu. Ja još uvek nemam papir, jel tako? Nemam. I ne znam otkud njoj moj i građanski i crkveni. Šta će to njoj? Šta joj to njoj treba? Verovatno joj je on dao. A zašto, ja stvarno ne znam. Ja joj nisam problem apsolutno nikakav. Nisam ljubomorna, ne znam odakle je to. Stvarno želim Rale tu i njoj svu sreću i smatram da je to prava ljubav, pošto Raleta ja najbolje poznajem. Rale je napokon našao ženu po svom ukusu. Voli takve žene, dominantne. Možete da vidite i po njegovim intervjuima. Kad je razbila, ovde televizor, pa kad je rekao: “Neka razbija, ja ću kupiti veći”. Njemu se to godi. Njemu je sa mnom bilo dosadno - objašnjava.

1/5 Vidi galeriju Ana Nikolić u problemima Foto: ATA images, Printscreen

Sve dok Ana Nikolić nije ušla u život kompozitora, Slavica kaže da su jedno drugom ona i Rale uvek bili podrška i oslonac. Međutim, danas je situacija nešto drugačija jer nemaju nikakvu komunikaciju.

"Znala sam da je Ana žena njegovog života"

Coka ističe da je ona jedina bila za njegovu vezu sa Anom.

- Sa Raletom fenomenalno. Nikada nismo bili u svađi. Imali smo buran život i razvod i sve, ali nas dvoje nikada nismo bili u svađi da nismo govorili. Uvek smo bili jedno za drugo tu. Mi smo se čuli svaki dan. Mi smo se stalno čuli jer sam jedina bila za tu vezu sa Anom.Znala da je to žena njegovog života - rekla je ona, a na pitanje da li su sada u komunikaciji odgovorila je sledeće:

1/5 Vidi galeriju Ana Nikolić u problemima Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Shutterstock, Damir Dervišagić, Instagram

- Ne. Retko dolazim u Srbiju. Ja u Nemačkoj radim teške poslove. To nije moja matična zemlja. Ja nisam otišla odavde što je meni ovde bilo mnogo lepo i što je Rale mnogo bio divan prema meni, pa sam otišla trbuhom za kruhom. Imala sam dva studenta, jer ja i Rale smo dva različita sveta. Ja stojim čvrsto na zemlji, a on je u oblacima. U mom telefonu piše već 20 godina - njegov broj telefona pod Rale Izmišljotina. I onda možete zamisliti kad živite s takvim čovekom. Ali meni to nije smetalo, jer sam ja imala svoj cilj, moju decu. Retko dolazim jer mi deca dolaze, dođem jednom godišnje. Deca mi dolaze, mama mi dolazi, bolje da oni dođu kod mene, da otputujemo negde. Kad dođem to jednom godišnje, ja sam primetila da se nešto dešava, problem uvek neki ima, da je on drugačiji, pod stresom. Obično su u svađi u to vreme. Nešto se dešava s njima. Ja sam mislila da to nema veze sa mnom, kakve veze sa mnom. Smatrala sam ona je jedna mlada žena, emancipovana - govori, a potom nastavlja da priča o Ani.

"Blokirala sam Anu"

Slavica je objasnila šta misli da Ani Nikolić smeta u njenom odnosu sa Raletom.

- Pa ja mislim taj odnos, moj i njegov. Ja mislim da je ona žena - ili si je sve moje ili ništa. I možda joj smeta taj odnos moj i njegov. Verovatno bi ona volela da ima sa svojim bivšim mužem takav odnos. Ne, ne želim da uopšte o drugima pričam. Zadnji put kad sam videla sa Raletom, rekla sam mu: “Pa što je ne dovedeš da vidim da imaš neki problem. Jel to vezano za mene?” On je rekao: “Ne, ne, ne.” Ja kažem: “Što je ne dovedeš da se upoznamo, da vidi, da me upozna, da ja joj nisam pretnja.” E onda su počele poruke, onda je počeo haos - rekla je Coka, pa nastavila:

1/6 Vidi galeriju Ana Nikolić Foto: Instagram, Printscrean

- Uspela je jednu video poruku, odmah sam je blokirala i u to vreme ja sam bila jako bolesna. Slala je mojoj majci od 80 godina poruke. Opet, ne krivim ja nju za to. On je kriv, jer ja sam njemu rekla kad je krenuo sa sa njom, kad je bila ta frka između nje i Olje. Ja sam ga pozvala i rekla: “Šta se to dešava? Jesi li ti njoj objasnio u kakvim smo mi odnosima?” On je meni rekao: “Ma da, da, pa to bi bilo zadnje kad bi tu nešto uradila.” Ja kažem: “Dobro, objasni joj.” Očigledno joj nije objasnio - zaključila je.

Ana je vrđela i pretila

Slavica se dotakla škakljivog sadržaja koji je bio u Aninoj poruci.

- U vreme dok sam ja bila u bolnici, ona je slala mojoj majci, tipa, vređala, da je trudna, nešto vezano ... “Ako ne prestanete,” a ne znam šta da prestanemo? Nisu bile prijatne poruke ni najmanje. Nikad tako nisam doživela ni od koga. Ponašali su se užasno ovde u stanu prema mojoj porodici i ja to stvarno ne mogu da tolerišem - rekla je ona, a na pitanje kako su njena deca prihvatia sve što se dešava kaže:

1/5 Vidi galeriju Ana Nikolić smršala Foto: Printscrean, Printscreen

- Ja uopšte ne bih želela da moju decu i njeno dete stavljam u to blato jer ne zaslužuju, jer su divni. Ne želim uopšte da njih pominjem. Meni su deca ono nešto kao i svakoj majci i stvarno ne mogu to da dozvolim. Ona je verovatno mislila da ću ja da se uplašim i da neću da reagujem. Ja ne mogu da dođem do tog čoveka da rešimo to što imamo. Verovatno je Ana dobro pritegla, ali ja moram s njim da rešim neke stvari. Ja ne mogu da s njim da razgovaram. Ne znam da li se plaši da sedne sa mnom da priča. On je iznajmio tu kuću u Avali i ja sam mu rekla da ne razumem kako nekom smeta da ja dođem svojoj kući. Ja drugu kuću nemam. Ako se njima ne sviđa što ja dolazim ovde, onda nema šta da traže oni ovde. Ovde žive naša deca i oni su u komunikaciji sa ocem. Ja se možda i vratim uskoro, jer ja više i ne mogu da radim tako kao što sam radila.

Nije rešeno pitanje imovine

Na pitanje kako su rešili imovinsku podelu nakon razvoda, Salvica kaže sledeće:

- Nismo, jer nismo imali šta ni da delimo, jer je on... Neću da pričam. Zna on šta treba da završi sa mnom. Nismo u komunikaciji godinu dana. To je prvi put da se tako nešto desi, a pre toga samo stalno bili u komunikaciji. Drugari najbolji, prijatelji. Znam da nije zdravstveno dobro, nije ni on stupio u kontakt sa mnom kad sam ja bila bolesna. Ne želim da stupim u kontakt sa njim, deca su u kontaktu s njim. Hvala Bogu, živ je i zdrav, to mi je bitno da je živ i zdrav svojoj deci - govori Coka.

Sve je bilo u redu kad je bio sa Indirom

U tom razgovoru, Slavica se prisetila pevačice Indire Radić koja je bila u vezi sa Raletom. Ona kaže da ju je upoznala.

1/5 Vidi galeriju Indira Radić Foto: Damir Dervišagić

- Indiru nisam upoznala. Njih dvoje su bili u vezi, ali za Indiru stvarno ne mogu da kažem ništa loše, jer uvek je bila korektna i dok je bio sa Indirom sve je bilo okej. Ja nisam imala nikakvih problema. Na Raleta svako može da utiče. Ona je uticala na njega verovatno dobro. Dok je bio sa Indirom, sve je bilo u redu. E, posle toga je tražio verovatno Indiru u drugim pevačicama, pa se nije snalazio - kaže Slavica.

"Finansijski smo se pomagali"

Ona otkriva detalje njihovog odnosa i ističe da su se pomagali međusobno, posebno novčano.

- Samu sebe izdržavam zadnjih 20 godina. Finansijski smo pomagali jedno drugome. Ja sam njemu nekako verovala, on je otac toj deci, da će da bude korektan. Ja sam jedna mirna žena. Nisam konfliktna. Nikada u životu nisam rekla jednu ružnu reč za njega. Krila sam mnoge stvari. Stvarno smo imali dobar odnos i mislim da je i njemu žao što on sa mnom nema komunikaciju zadnjih godinu dana. Ja sam rešila da s njim nemam godinu dana komunikaciju da ne bi manipulisao sa mnom. Skoro je dao neki intervju negde da nema sa mnom ništa dvadeset godina. U pravu je. On sa mnom nema ništa emotivno, ali sve drugo... Ja njemu nisam bila devojka. Ja sam njemu bila žena i rodila sam mu dvoje dece. Očigledno da kod njega devojke mnogo bolje prolaze nego žene - objašnjava.

"Nije bio problem da mu dođe devojka"

Slavica i Rale su, kako ona kaže, uvek bili najbolji prijatelji, pa nije bio problem ni da porodično ručaju sa njegovom devojkom.

- Najbolji prijatelji. Brinula se o njemu, on o meni. Ma nikad nije bio problem da mu dođe devojka, da sednemo zajedno svi da ručamo. Ja s tim čovekom nemam apsolutno godinama ništa. Jeste kad sam bila mlađa da mi je bilo teškom, ali posle toga sam ja videla da to nije čovek s kojim bih ja mogla da živim, ali kao prijatelj je bio super.

1/5 Vidi galeriju Goran Ratković Rale Foto: Nemanja Nikolić, Kurir, Shutterstock, Nemanja Nikolić, ATAIMAGES

Anu je kako navodi upoznala još na početku njene karijere.

- Meni je ona baš bila jako simpatična. Ja nisam znala uopšte, nemam ni vremena da ja gledam TV. Za mene je Ana bila ona stara Ana. Poznajem ja Anu iz tog vremena isto. Jedna lepa mlada devojka. Tada nije bilo varnica. Rale nju nije interesovao tada, a i Rale je imao druga interesovanja jer ona je bila, tek počinjala da bude pevačica. Nije bila pevačica još uvek, tako da nije bila interesantna. To je bio prvi album koji nije ni izdala - rekla je ona i dodala:

- Nisam uopšte ni sada nešto ljuta na nju i posle tih poruka. Nemam averziju prema njoj nikakvu, ali ljuta sam na njega. Zašto je dozvolio to? Zašto nije seo s njom? Objasnio joj da ja tu živim. Ne razumem njega. Ne žive više na Avali, koliko znam. Sad je on tu i kod Ane. Ne znam. Morate to njega da pitate - kaže.

Nije bio prisutan u odrastanju dece

Sa knedlom u grlu, Slavica je priznala i da je često sa decom bila sama, jer je Rale putovao, a neretko i zavoravljao na njih.

- Jako teško sa Raletom u pozadini. Ja nisam radila. Meni je godinu dana između dece, mala deca. Zaboravi te, otputuje negde, zaboravi da ti ostavi. Bukvalno sam zavisila od njega. Život mi je zavisio od njega, ali on to tako verovatno i namestio da sam ja sve vreme bila fokusirana na decu i na kuću. On uopšte nije bio prisutan u odrastanju dece. Bilo je ono Coka i deca. On nije bio tu - rekla je ona, a na pitanje kakav je bio otac deci:

Foto: Damir Dervišagić

- On je emotivac, ali da se igra sa decom, da šeta decu, ne nikada. Ode na more sa Indirom, pa pođu deca i to je to. Verujem da je to zahvaljujući Indiri, a ne zahvaljujući Raletu. Pomagao je deci finansijski, ali to je natezanje. Sve dok nisam ja počela da radim. E, onda nam je bilo mnogo lakše. On je imao, zarađivao. Ali mi nismo bili prioritet, nismo ni danas - priča ona.

"Rale takvo ponašanje izaziva u ženama"

- Moje mišljenje je da on to izaziva u ženama, jer on voli takve žene. A da je malo preterao s Anom jer je ona baš eksplozivna. Mislim da su se ove druge videle, pa da su se povukle. Ali on izaziva, on traži, izaziva u ženi ono najgore. Mene nije mogao, jer ja sam drugi tip. Mhm. Vidite i sami kako on kaže: “Ovo je ljubav, ljubav.” On to smatra da je to stvarno ljubav. Za mene je ljubav, ja kad nekog volim, volim sve njegovo. Ne bih ga povredila, dok ona sve mrzi njegovo. Mislim da ta veza ima budućnost. Ako bi on ostao bez nje, jako bi patio. Mislim da će da se venčaju, ali bih ja tu poručila Ani da vodi računa, jer devojke mnogo bolje prolaze kod Raleta nego žena - kaže Coka, a potom objašnjava da njen odnos sa Raletom nema budućnost.

1/5 Vidi galeriju Ana Nikolić problematična Foto: Printscreen, Kurir, Instagram, Instagram

- Gotovo je to sve. Nema ni prijateljstva. Mnogo su se ružne stvari dešavale. Jako ružne stvari. Samo tražim ono što mi pripada. Ja izlazim njemu u susret već 30 godina. On je pustio Anu da to rešava sa mnom. Moraću sa Anom da sednem - rekla je ona, ističući da je spremna za taj razgovor sa pevačicom:

- Čekam, možda mi pomogne. Mene i Anu povezuju i neke druge stvari. Ona zna, ako bude htela da kažem, nek kaže - rekla je Coka.

"Rale me je baš razočarao"

Ona je odgovorila na pitanje da li zna u kakvoj je Rale danas finansijskoj situaciji.

Foto: Damir Dervišagić, ATA images, Screenshot

- Ne znam kakve troškove ima. Ima primanja, ali za ostalo ne znam. Banke daju kredit za ono što oni potroše za dan. Meni je to mesečna rata za stan. Taj zadnji razgovor kad sam bila ovde kad smo razgovarali, ja sam videla da to nije Rale, da to nije ista osoba. To me je jako razočaralo. Ne znam zašto je takvo njeno ponašanje prema meni, ja sam majka njegove dece. Šta ću ja? Ona je to i napisala u jednoj poruci: “Ja, Rale i Tara. I niko više.” Tako je sada. Eto, uspelo je. Neka je. Meni Rale ne treba. Meni treba moje, a on zna šta je i treba mi mir. Mojoj deci treba ovde mir - zaključila je Slavica u tom razgovoru.

BONUS video: