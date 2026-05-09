Slušaj vest

Sofija Janićijević, aktuelna učesnica Elite 9, priznala je da se poljubila sa 41 godinu starijim Danetom Angelovskim iz Severne Makedonije, a ona je danas, takođe, u rijalitiju proslavila rođendan.

Foto: Printscreen

Pismo njene majke Brankice, koje smo preneli u celosti, odjeknulo je u javnosti, a sada se oglasio i sam Dane.

Majka je u svom pismu iskritikovala Sofiju, ali je tom prilikom i prozvala Daneta. Upravo iz tog razloga, Angelovski se oglasio, vidno ljut zbog reči Sofijine mame.

Ovo su Sofija i Dane:

Foto: Privatna arhiva

- Pustili su mi šta priča Brankica, tek sada ima da je uništim, samo zato što se pravi luda! I najviše me nervira što laže i pravi se naivna da ništa ne zna. Pogubila se u lažima, kako je nije sramota da kaže da sam samo fan, kad ona dobro zna odakle je sve počelo, slike, prepiske? Ona može da me napada, ali svi napadi su joj u prazno, svesna je i sama. Hoće nešto da se vadi, pokušava, ali uzaludno je sve - priča Dane za Pink.rs, pa nastavlja.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Printscreen, ATA images, Pritnscreen

- Brankica se pogubila u sopstvenim lažima, a narod vidi sve. Sada pozdravlja Terzu, a do juče ga pljuvala najstrašnije. Brankici je najbolje da ćuti i da se ne oglašava. Ona će, bezobraznica, mene da napada?! Samo sebe kanali još više. Ja još ništa nisam izneo, ali ne daj Bože da počnem da iznosim, mislim da će morati da se preseli negde u Afriku, gde nema ljudi. Bolje joj je da me ne provlači i ne provoicira, da ne dođe do najjačeg zemljotresa, da ne zna šta ju je snašlo - zapretio je Dane, pa poručio:

- Nek se pokrije ušima i samo ćuti i nek ne prebacuje na svoju ćerku, da ona nije znala ko je kupio, ko je koliko dao... Pravi se naivna - zaključio je on.

"Svesno sam se ljubila sa njim"

Učesnica Elite je nedavno priznala da je uzimala novac od njega, a tom emisije "Pitanja novinara" otkrila je nekoliko detalja odnosa sa Danetom i priznala nakon nekoliko meseci da se ipak poljubila sa njim.

- Snimak postoji već nedeljama, a ti si govorila da se to nije desilo - rekao je Darko Tanasijević.

1/5 Vidi galeriju Sofija Janićijević nekad i sad Foto: Printscreen YouTube, Youtube printscreeen, Instagram

Sofija je bez zadrške rekla da je radila baš šta je htela i priznala da se ljubila sa gospodinom od 70 godina.

- Jesam, radila sam šta sam htela. Ja ne moram da priznam ništa za šta ne znam da postoji. Svesno sam se ljubila sa njim, nije to bilo žvalavljenje... Meni to ništa nije značilo. Sve što kažeš Darko je tako. Imali smo uvod, ovo je mala razrada, a zaključak će biti u garaži - priznala je konačno, pa dodala:

"Trebalo je da mi prepiše imovinu"

- Ja moram da kažem da sam u Skoplje išla zbog slikanja, to ima u prepiskama, pokloni i kupovina, a iskreno treći razlog je to što je trebalo da mi prepiše imovinu, sve što ima je želeo da mi prepiše. Ja sam se ljubila sa njim jer sam tako osećala. Jedan poljubac na blic je jedan potpis.

Njeno priznanje je tada izazvalo je muk za crnim stolom.

BONUS video: