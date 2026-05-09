Tvrdnja Sofije Janićijević da njena majka nije bila upućena u detalje afere sa Danetom Angelovskim, sada pada u vodu, kao i to da je novac slao samo za nju, a ne za majku.

Naime, Sofija je nedavno priznala da je Dane otplaćivao rate Brankičinog kredita, mada majka Brankica to demantuje. Sada su isplivale privatne poruke do kojih je došao Pink.rs. U njima se jasno vidi da je Janićijevićka molila Daneta da njenoj mami šalje novac.

- Da mami uplatiš svaki put koliko možeš jer još ne radi i trebaće joj. Ona nikad neće da ti traži, to znam, zato joj sam pošalješ sliku od Western-a kad možeš. To ti samo tražim, drugo ništa, i da se čuvaš, paziš - pisala je Sofija.

Zabrinuta za majku, Sofija je zamolila 41 godinu starijeg Daneta da Brankici redovno šalje novac za prehrambrene proizvode i naftne derivate.

- Koliko možeš toliko, nije bitno dušo. Da ima za gorivo, za frižider, normalno... Ona, ako Bog dan, sledeći mesec će da se zaposli i brat je tu, pomoći će sve. Ali ipak svaka pomoć meni mnogo će da znači, jer ona mi je najbitnija. Šta za mene, za mamu kažem, dušo. Dok ja nisam tu. Ja kad sam tu, ja rešim sve, ali kad ja nisam tu, tužna sam bez nje i brinem da li će imati para, da li će naći posao, mnogo brinem - pisala je Sofija, inače, ona je sebe predstavljala kao uspešnu preduzetnicu.

Janićijevićka se hvalila da ni dinar od honorara iz "Elite" nije digla sa računa, Danetu je priznala da majci nije ostavila novac.

- Ostavila sam joj jako malo, jer kad sam joj ostavila prošli put rekao si: "Uzmi" i posle nisam vratila i jako malo ima - rekla je ona.

"Uzela haljinu za svadbu, 80.000 dinara"

- Išla sam uživo da vidim kada sam uzela haljinu za svadbu, 80.000 dinara - pisala je Sofija.

- Sutra bi trebalo da platim Darku što je dao policajcu, ne znam kako ću dušo, tu obavezu imam i da odem u policiju da platim taksu za vozačku da bi mogla mama da je podigne za pet dana - glasi samo jedna od poruka.

- Dušo moja, idi ako možeš do Western-a da platim ovom sutra, a nemam kad da dolazim u auto školu, gotovo više. Treba da mu platim 200 evra i taksu 20 evra za predavanje vozačke - pisala je Janićijevićeva.

Dane se oglasio

Podsećamo, pismo njene majke Brankice, koje smo preneli u celosti, odjeknulo je u javnosti, a sada se oglasio i sam Dane.

Majka je u svom pismu iskritikovala Sofiju, ali je tom prilikom i prozvala Daneta. Upravo iz tog razloga, Angelovski se oglasio, vidno ljut zbog reči Sofijine mame.

- Pustili su mi šta priča Brankica, tek sada ima da je uništim, samo zato što se pravi luda! I najviše me nervira što laže i pravi se naivna da ništa ne zna. Pogubila se u lažima, kako je nije sramota da kaže da sam samo fan, kad ona dobro zna odakle je sve počelo, slike, prepiske? Ona može da me napada, ali svi napadi su joj u prazno, svesna je i sama. Hoće nešto da se vadi, pokušava, ali uzaludno je sve - rekao je Dane za Pink.rs, pa nastavio.

- Brankica se pogubila u sopstvenim lažima, a narod vidi sve. Sada pozdravlja Terzu, a do juče ga pljuvala najstrašnije. Brankici je najbolje da ćuti i da se ne oglašava. Ona će, bezobraznica, mene da napada?! Samo sebe kanali još više. Ja još ništa nisam izneo, ali ne daj Bože da počnem da iznosim, mislim da će morati da se preseli negde u Afriku, gde nema ljudi. Bolje joj je da me ne provlači i ne provoicira, da ne dođe do najjačeg zemljotresa, da ne zna šta ju je snašlo - zapretio je Dane, pa poručio:

- Nek se pokrije ušima i samo ćuti i nek ne prebacuje na svoju ćerku, da ona nije znala ko je kupio, ko je koliko dao... Pravi se naivna - zaključio je on.

