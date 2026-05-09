Slušaj vest

Kako bi zaradila novac za osnovne životne potrebe, bivša košarkašica Milica Dabović otvorila je profil na sajtu za odrasle.

Posle nekog vremena od otvaranja profila, ona je objasnila sa čim se suočavala. Otkrila je šta su joj sve govorili kad se odlučila na taj potez.

1/10 Vidi galeriju MILICA DABOVIĆ Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram, ATA images

- Kada si donela ove odluke koje si donela i kada si bila na meti kritika, šta te je više zabolelo, jer si majka, žena, imala si olimpijske medalje. Šta te je više zabolelo, nerazumevanje okoline ili osuda? - upitala ju je Sanja Marinković u emisiji "Magazin In".

- Pa, znaš kako, ja sam baš osetljiva, mene je bolelo sve. I kada sam igrala košarku govorili su mi da sam k***a i kada sam otvorila Onlifens, govorili su mi: „k***o“. Kada nisam imala hleba da jedem, kada sam sa stomakom do zuba išla u fast fud kod drugarice, uvek su govorili.Niko od tih ljudi me nije pitao da li imam hleba da jedem. I dok god sam mom sinu najbolja mama na svetu, kao što je danas napisao o sportisti kojeg on voli, svojoj mami, da sam najbolja mama na svetu, ja ću da šetam ponosno! Mene pare nisu promenile, ja ću biti ono što sam uvek, voleli su me zbog toga kakav sam čovek – rekla je Milica kroz suze.

Ovako je ona igzedala nekad:

1/7 Vidi galeriju Milica Dabović Foto: © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic, Srdjan Stevanovic©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

- Meni mogu da kažu šta hoće, i da sam najgora, i da sam ovo i ono, ali dete kada mi diraju koje ja hranim, ja sam osam godina sama sa tim detetom, jedino ja znam kako mi je u moja četiri zida. Ja da nemam ovakav karakter, tri puta bih se do sada ubila, razapinjali su me na lomači! Za sve sam bila kriva, bila sam najgora, a to što idem u 22h uveče da spavam, ne možete da me vidite da sam pijana i nadr*girana, to nije bitno uopšte. Nije bitno što živim sportski život, i što sam 35 godina igrala košarku,ali sam najgora majka što imam Onlifens - rekla je Milica.

"U svetu je ovo biznis"

Milica je nedavno istakla da je u svetu situacija potpuno drugačija i da se tamo na ovakav vid zarade gleda kao na biznis.

- U svetu sportistkinje koje otvore profil na sajtu za odrasle zarade po 8 do 10 miliona za jednu noć. Ovde kod nas se to shvatilo kao da se prodaješ, kao da širiš noge za novac, a u svetu kao da je katalog. Pretplata ide oko 15, 20 dolara - zaključila je bivša košarkašica gostujući u podkastu Sportcast.

Verila se

Milica je nedavno imala situaciju da ju je napoznati muškarac na Instagramu pitao da izađu i upoznaju se. Ona je odlučno na to pitanje odgovorila.

Foto: Printscreen

- Neću i mislim da je suludo da dobijam ovako glupa pitanja. Zauzeta sam, voljena sam i verena sam - napisala je Milica.

"Udaću se za njega i roditi mu petoro dece"

Milica je nedavno progovorila o ljubavi sa partnerom i otkrila da prvi put iskreno voli.

- Čekali smo jedno na drugo i da vidimo šta nam donosi ovo malo života što imamo. Imamo zajednička interesovanja, energija… Uvek ću verovati u ljubav, ali teško je verovati muškarcima. Stefanov otac me je dokrajčio. Sa Vanjom je otišlo kao vetar, a sa Milanom sam shvatila šta je ljubav, a pre nikada nisam volela. U miru si, da te muškarac vodi kroz život. Uopšte ne razmišljam o tome. Verujem mu, dvoje ljudi se prepoznaju. Ja sam vapila za tim - rekla je jednom prilikom Milica.

1/4 Vidi galeriju Milica Dabović Foto: PrintscreenInstagram

Takođe, ona je govorila i o njihovom venčanju.

- U ljubavi cvetaju ruže, srećna sam konačno. Čudno mi je da sam konačno srećna posle 43 godine. On je onaj pravi i udaću se za njega, rodiću mu petoro dece i živećemo srećno do kraja života - pričala je tada.

BONUS video: