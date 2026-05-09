Kako joj je danas bio rođendan, Sofija Janićijević, učesnica rijalitija Elita 9, najpre je dobila pismo od majke, a potom i od svog oca.

Javnost je dugo čekala njegov sud zbog ponašanja ćerke, a sada se oglasio.

Ovo je Sofija sa Danetom:

Za razliku od onoga što joj je majka Brankica otšro poručila, otac je bio pun topline, nežnosti i razumevanja.

- Ćero moja, srećan ti rođendan. Šaljemo ti najlepše želje. Nemoj da skidaš osmeh sa lica i neka ti svaki dan bude ispunjen radošću. Volim te. Pozdrav od tate, Zoi, Lava i Moce. Uz tebe smo - glasila je čestitka.

Poslednja rečenica pisma "Uz tebe smo" je posebno privukla pažnju. Naime, implicira na to da otac, koji nije mogao da ostane u neznanju nakon svih dešavanja, zapravo podržava odnos ćerke i Daneta (70).

Pismo od majke

Podsetimo, čestitku koju je učesnica Elite prvu tražila i želela javno da pročita jeste poruka od majke, a pismo prenosimo u celosti.

- Sofija, srećan rođendan. Pišem ti zgranuta jer tek sad saznajem pravu pozadinu svega. Ja sam znala za poklone podrške, ali nisam imala pojma o tim umišljenim veridbama čoveka kojem unuka možeš da budeš! On se sam nudio i sam ti je sve kupovao, a sramno je što on to sada iznosi da te ponizi. Koliko sam upućena, i druga podrška ti je slala garderobu i novac, slikali su se sa nama, ali niko od njih to niko nije zloupotrebio. Slali su mi novac za praznike da ti kupim poklone od njih, ali niko nije zloupotrebio te slike niti je šta izneo protiv nas. Što se tiče cifara o kojima se priča, niti sam ih videla, niti mislim da je to istina u toj meri.

"Prestani da me brukaš"

- Najviše me boli što se priča kako majka sve zna i kako sam u svemu tome učestvovala sa tobom. To je gnusna laž! Čula sam tvoju izjavu da ti žao mene, ako ti je zaista žao, onda prestani da me brukaš! Tvoje "volim te" se pokazuje delima, a tvoja dela govore suprotno. Šokirana sam tvojom izjavom da “eksperimentišeš"! Zar ti je to trebalo u životu? Pružila sam ti sve, a ti izgovaraš reči koje me bole. Verovala si ljudima koji su ti svašta obecavali misleći da ti je to prava podrška koja želi da ti pomogne svojom voljom, a vidiš na šta je to na kraju izašlo. Otvori oči u Eliti, one koje si smatrala prijeteljima sada su ti neprijatelji. Čak i oni koje si smatrala najrođenijima splektare i ogovaraju te. Tvoje ponašanje utorkom je katastrofalno, a rečnik užasan! Ne priliči ni tebi ni Terzi da jedno drugom vređate porodice. Ne spominji ljude koji nisu u rijalitiju i pazi šta govoriš. Dosta mi je tvog rijalitija i slušanja kako me pojedini ukućani vređaju i uvlače u priče zbog tebe. Čekam da izadješ da čujem od tebe celu istinu o svemu što si sakrila od mene, jer to su stvari što treba da kažeš samo meni, u četiri oka, jer si me uvukla u ovo, a ja ne znam ništa.

Dane preti Sofijinoj mami

Majka je u svom pismu iskritikovala Sofiju, ali je tom prilikom i prozvala Daneta. Upravo iz tog razloga, Angelovski se oglasio, vidno ljut zbog reči Sofijine mame.

- Pustili su mi šta priča Brankica, tek sada ima da je uništim, samo zato što se pravi luda! I najviše me nervira što laže i pravi se naivna da ništa ne zna. Pogubila se u lažima, kako je nije sramota da kaže da sam samo fan, kad ona dobro zna odakle je sve počelo, slike, prepiske? Ona može da me napada, ali svi napadi su joj u prazno, svesna je i sama. Hoće nešto da se vadi, pokušava, ali uzaludno je sve - priča Dane za Pink.rs, pa nastavlja.

- Brankica se pogubila u sopstvenim lažima, a narod vidi sve. Sada pozdravlja Terzu, a do juče ga pljuvala najstrašnije. Brankici je najbolje da ćuti i da se ne oglašava. Ona će, bezobraznica, mene da napada?! Samo sebe kanali još više. Ja još ništa nisam izneo, ali ne daj Bože da počnem da iznosim, mislim da će morati da se preseli negde u Afriku, gde nema ljudi. Bolje joj je da me ne provlači i ne provoicira, da ne dođe do najjačeg zemljotresa, da ne zna šta ju je snašlo - zapretio je Dane, pa poručio:

- Nek se pokrije ušima i samo ćuti i nek ne prebacuje na svoju ćerku, da ona nije znala ko je kupio, ko je koliko dao... Pravi se naivna - zaključio je on.

