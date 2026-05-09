Sofija Janićijević je danas proslavila rođendan u "Eliti", a tim povodom stigla joj je čestitka od majke Brankice, koja je u poruci uputila pozdrave i Terzi. On je potom prokomentarisao njene reči, ali se osvrnuo i na aferu koju je Sofija navodno imala sa Danetom (70).

- Ja naravno da nisam hteo da idem na rođendan jer sam imao preča posla, a to je da sredim imanje. Njena majka me je pozdravila, ne znam da li je otac, ali ona se zahvalila jer sam ispao čovek. Ja ne vidim razlog da ona mene pozdravlja, nema potrebe za tim. Ona nije podržala naš odnos, a sad kad je ova priča da se pozdravi Terza. Ne zanima me - rekao je Terza.

- Da li misliš da je to iskreno? Sofijina baka je napisala da si ti kriv za stanje njene majke koje je bilo jako loše. Kontradiktorne su - pita Dača.

- Nisam puno razmišljao o tome jer me više ne zanima - objašnjava Terza.

- Moja mama je pozdravila Aneli i Miću, a njemu se zahvalila samo jer je bio uz mene u ovim trenucima i rekla je da ne vređamo porodicu jedno drugome - govorila je Sofija.

- Šta je to mama demantovala? - pitao je Virijević.

- Ona nema veze sa ovom pričom. On se njoj predstavio kao što sam i ja rekla kao podrška - rekla je Sofija.

- Znači od majke je krila ljubavni odnos - dodao je Terza.

- To nije ljubavni odnos. Jutros sam pričala, a više neću da pričam o tome - pričala je ona.

- Ja vidim da je sramota njenu majku i njenog oca šta je uradila. Ja smatram da je ona prošle godine ušla sa mnom u odnos da bi izbila u prvi plan. Nije moguće da imaš želudac da se ljubiš sa čovekom od 70 godina, pa ja imam dedu i znam kako to izgleda. Što se mene tiče ja sam rekao da mi je priča završena, a ovo je njen krst i njen blam, a njoj to možda nije blam. Ona kaže da ovo radi 70% žena napolju. Dobro je da se ovo ovako završilo. Hvala ti Bože da smo završili. Ako bude vređala Milicu i moju porodicu dobiće 10 puta više - kaže Terza.

- Čula sam da je stilo u čestitkama da smanji alkohol. Da li je to zbog stanja kad je najgore vređala jer znaju kakva je kad popije? - upitala je Kačavenda.

"Sramota me je"

- Sigurno. Kad god je bila pijana najstrašnije je vređala moju porodicu. Kad nekog zavoliš pređeš, ali to nije normalno. Mene ljudi pitaju kako mi je, a ja sam srećan jer nisam sa njom i kao da mi je svanulo - rekao je Terza.

- Da li te je sramota jer si dozvolio da ti Sofija vređa dete? - pitao je Dača.

- Kako nije, sve je sramota - rekao je Terza.

