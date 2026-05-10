"NAJLEPŠI DAN U MOM ŽIVOTU" Milica Todorović se obratila sinu Bogdanu, uputila mu emotivne reči: Za moje dete...
Pevačica Milica Todorovićporodila se početkom februara ove godine i na svet donela sina Bogdana, koji je centar njenog života. Milica se sada sinu obratila na društvenim mrežama. Milica je podelila poruku kojom je mnoge raznežila.
- Za moje dete. Najlepši dan u mom životu, bio je prvi dan tvog života. S ljubavlju mama.
Ispunila joj se najveća želja
Milica je nakon porođaja bila jako emotivna, pa se tada oglasila porukom.
- Ispunila mi se najveća životna želja, da se ostvarim u ulozi majke, i zahvalna sam Bogu na tome. Zamoliću vas, kao što ste i do sada, poštovali mene i moju porodicu da to i ostane. Kad dođe vreme, pričaćemo o svemu, sada samo želim da se oporavim i budem srećna sa svojim detetom - rekla je Milica.
Milica Todorović se preselila
Milica je nakon porođaja promenila stan, ali nije daleko otišla. Ostala je u istom naselju na Novom Beogradu, samo je promenila zgradu. Pevačica sada sa sinom živi u centralnom delu ovog luksuznog naselja, a sa terase gleda direktno u restoran njenog kolege i prijatelja Saše Kovačevića.