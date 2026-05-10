Una Čolić, ćerka Zdravka Čolića, uživa u veoma lagodnom stilu života. Budući da je veoma aktivna na svom Instagram profilu i često deli trenutke iz svoje svakodnevice, njena poslednja objava izazvala je pravu pometnju.

Ono što je u njenom najnovijem izdanju za izlazak privuklo ubedljivo najveću pažnju jeste njen glamurozni stajling, a pre svega visoke cene odabranih modnih komada. Una se za ovu priliku odlučila za dekoltiranu haljinu sa potpisom poznatog svetskog brenda, čija cena iznosi oko 170.000 dinara.

Ovaj luksuzni izgled upotpunila je papučama na štiklu i izuzetno skupocenim detaljem – brendiranom torbom čija cena dostiže 665.000 dinara.

Njen odabir nije prošao nezapaženo, pa su se ispod objavljenog snimka ubrzo počeli nizati brojni komentari.

Una srećna u ljubavi

Kako se saznaje, Unin izabranik vodi unosan biznis, a ima i lokale koje izdaje.

- Unin dečko bavi se preprodajom automobila i auto delova i u tome je veoma uspešan. On takođe poseduje lokale u Beogradu koje izdaje i od toga uzima veliki novac - rekao je izvor blizak ovom paru.

Podsetimo, kako pišu mediji, Čolina naslednica je navodno spremna za udaju i planiraju uskoro veridbu.

- Una Čolić i njen momak već nekoliko godina uživaju u ljubavi, nerazdvojni su i Zdravko Čolić je zetu dao blagoslov i primio ga u porodicu raširenih ruku. Ozbiljno razmišljaju o sledećem koraku, pa je tako veridba bliža nego ikada - pričao je nedavno izvor za "Informer".