Pevačica Nada Topčagić (72) tokom svoje karijere pametno je ulagala novac, pa se danas može pohvaliti da je vlasnica nekoliko nekretnina širom rigiona. Njen imovinski portfolio uključuje kuću na moru, kuću na planini Tari, kao i čak tri stana u Beogradu koje trenutno iznajmljuje. Samo od rentiranja ovih nekretnina, pevačica mesečno inkasira više hiljada evra, iako u javnosti ne voli da detaljiše o tačnim iznosima.

Tri stana u Beogradu

Jedna od njenih najvrednijih nekretnina je veliki dupleks od 150 kvadrata smešten na prestižnom Kosančićevom vencu. Nada je, međutim, odlučila da promeni mesto boravka zbog svakodnevnog haosa u centru prestonice.

"Iselila sam se se iz stana na Kosančićevom vencu, stalno je gužva, nemaš gde auto da parkiraš", pričala je ona svojevremeno za medije.

Što se tiče sudbine ovog luksuznog prostora, pevačica je detaljno objasnila da nekretnina ostaje u porodici:

"Neće biti na prodaju, izdavaćemo ga. Taj stan ćemo ostaviti sinu i snaji. To je dupleks od 150 kvadrata, na odličnoj je lokaciji. Ne znam kada ćemo se preseliti, jer, verujte ne možemo da nađemo ko će sve to da preveze, sada treba da se sve raščisti, da se okreči, a ne možeš nikog da nađeš".

Mir nalazi na planini

Nakon odlaska iz gradske vreve, Nada svoj mir pronalazi boraveći najviše u svojoj kući na planini Tari, koju naziva svojim "malim rajem".

O svom seoskom životu i gostoprimstvu koje pruža prijateljima sa estrade, ponosno je izjavila:

"Tamo sve gajim i pečem domaću rakiju. Najviše mi prija mir koji imam, a redovno mi naravno dolaze kolege pevači. Može da ostane ko koliko želi, ja samo znam da mi je to parče raja i ne dam da mi niko dira".

- Često idemo na Taru, to je naša druga kuća. Verujte mi da bih tamo mogla non-stop da budem. Imam obaveze i morala sam da se vratim u Beograd, ali ću uskoro opet ići u vikendicu na nekoliko dana. Sad mi prija da malo budem sa sinom, snajom i unucima, baš smo ih se uželeli - rekla je Nada za "Kurir".

Kuća i u Crnoj Gori

Pevačica Nada Topčagić ima i kuću na Crnogorskom primorju, u Kaluđerovini kod Tivta.

Nada je svojevremeno priznala da je nakon dugog razmišljanja odlučila da je proda, međutim od kupaca nema ni traga ni glasa, iako su joj ranije nudili milione za tu nekretninu.

