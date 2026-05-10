POSEBAN DAN ZA ILDU ŠAULIĆ: Pevačica postala kuma svojoj drugarici, ne krije ponos i sreću (FOTO)
Za Ildu Šaulić prethodni dan bio je poseban i emotivan, jer je svojoj drugarici Jeleni i njenom izabraniku Stanku kumovala na njihovom crkvenom i građanskom venčanju.
Vrednosti koje traju ceo život
Ovaj prelep čin još jednom je pokazao koliko su iskrena prijateljstva, poverenje i ljubav vrednosti koje traju ceo život.
Biti nekome kuma velika je čast, ali i odgovornost, a Ilda je sa puno emocija i sreće stajala uz svoju prijateljicu u jednom od najvažnijih trenutaka njenog života.
Ilda je objavila fotografiju i na društvenim mrežama i napisala dirljive reči.
- Draga moja Jecka, hvala ti što si me izabrala da danas pred Bogom i ljudima postanem tvoja kuma.
Podsetimo, Ilda Šaulić se uveliko priprema za koncert koji će održati 26. novembra u Plavoj dvorani Sava centra.
Odiše stilom
Od kada se pojavila na estradnoj sceni, muzička zvezda Ilda Šaulić nosi epitet jedne od najbolje obučenih žena sa naših prostora. To je ponovo dokazala i odevnim kombinacijama koje je nedavno nosila u spotovima za album “Novo doba”.
Ilda je nosila različite kombinacije za koje modni kritičari smatraju da su najmodernije.
U spotu za pesmu “Zbog nje” ponela je autfit koji se našao i na naslovnoj strani svetski poznatog modnog maganiza “Elle", izdanje za Sloveniju.
Pevačica je snimila spot, a ista kombinacija se nedelju dana kasnije pojavila u pomenutom magazinu.