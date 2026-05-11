Dens muzika devedesetih godina sluša se i dan danas, a mnoge pesme su postale vanvremenski hitovi.

Neke pevačice su bile vrtoglavo popularne ali i san mnogim muškarcima. Neke od njih su se povukle sa estrade ili promenile profesiju, dok ima i onih koje su i dalje u svetu muzike. Ono što je sigurno je da su se dosta promenile i da danas izgledaju potpuno drugačije.

Mnogi denseri važili su za najpoželjnije muškarce u to vreme, a samo neki od njih se i dan danas lako prepoznaju.

Đole Đogani

Đole Đogani, dens mag kako ga mnogi zovu i tvorac novog pravca muzike koji neguje sada već decenijama, danas ima 65. godina, a izgleda kao mladić.

Njegove fotografije sa plaže uvek iznova iznenade najvernije fanove jer njegova top forma i isklesano telo u sedmoj deceniji ne može da prođe nezapaženo.

Models, Ivana Berendika

Atraktivna Ivana Berendika, nekadašnja članica benda "Models" jedna je od njih. Ona je postala jedna od najbogatijih Srpkinja nakon što se udala za osnivača "Gugla" Tomasa Jermoluka, koji je od nje stariji 20 godina, a važila je za jednu od najlepših devojaka na javnoj sceni.

Ksenija Mijatović

Jedna od onih koja je nastupala na mnogim muzičkim festivalima bila je Ksenija Mijatović, koja je nakon Budvanskog festivala 2004. godine, gde je izvela pesmu "Moja kazna", odlučila da napusti muzičke vode i počela da se radi na drugom poslu.

Psihologija je postala njeno glavno zanimanje, a povremeno se vraćala muzici kada je želela da objavi singl kojim bi sebi "nahranila" potrebu za pesmama. Na pragu četrdesetih odlučila je da započne studije psihilogije, te se u klupi na fakultetu družila sa brucošima.

Lina Bumbar

Lina Bumbar važila je za bombu devedesetih, a njena pesma "Bumbar" omiljena je i među novim generacijama.

Nedavno je u emisiji "1na1" govorila o svom životu i oduševila sve svojom izvajanom figurom i devojačkim izgledom. Danas je ponosna baka i to u 43. godini.

Lina je nedavno najavila veliki povratak, te najverniji fanovi dens muzike jedva čekaju novu pesmu "poza 69".

Dr Iggi

Pevač Igor Todorović, poznatiji kao Doktor Iggy, devedesetih je harao domaćom scenom, i zarađivao ogromne sume novca. U jeku popularnosti on je odlučio da se povuče sa estrade, pa danas vodi živo povučen život, van kamera.

Jednom prilikom ispričao je koliko je zarađivao, međutim, taj novac je brzo proćerdao.

U bolnoj ispovesti ispričao je svoju životnu priiču i otkrio da se od smrti brata nikada nije oporavio.

Anabela Atijas

Anabela Atijas, tada pevačica grupe Funky G i supruga Gagija Đoganija, žarila je i palila estradom, a danas je ponosna baka dve unuke. Kada god se pevačica pojavi mnogi komentarišu kako je za nju vreme stalo i da izgleda kao devojčica. Nedavno je izbacila novu pesmu i svoje fanove oduševila energijom i telom dvadesetogodišnjakinje.

Husein Alijević

Frontmen Bit Strita, Husein Alijević, nedavno je bio u žiži javnosti kada je dobio glavnu ulogu u filmu "Nedelja" i igrao pokojnog Džeja Ramadanovskog.

Iako se pojavio nakon nekoliko godina u javnosti niko ga nije zaboravio, a njegove pesme se i dan danas rado pevaju po klubovima.

Srđan Čolić

Srđan Čolić, frontmen grupe "Mobi dik" devedesetih godina je žario i palio i bio jedna od najvećih zvezda dens scene, a onda se povukao i posvetio drugom poslu.

Poslednjih petnaestak godina ga nema na estradnoj sceni, ne objavljuje nove pesme jer mu je sada preokupacija svetska produkcija.

Ana Stanić

Ana Stanić bila je prva pevačica ove legendarne grupe, a Aleksandra druga koja je takođe napravila bum na domaćoj sceni ali se sa iste povukla i postala profesor.

Ella B

Pevačica Brankica Čebalović proslavila se pod umetničkim imenom Ella B i bila je velika zvezda devedesetih.

Neki od njenih najvećih hitova bili su „Ajkula“, „Kamikaza“, „Zrno ljubavi“ i drugi, a iako je bila veoma popularna, Ella B je na vrhuncu slave odlučila da se povuče iz javnosti i promeni profesiju. Nedavno je izbacila pesmu sa crnogorskim influenserom i iznenadila najvernije fanove.

Ona se udala za kolegu Ljubomira Čebalovića koji je bio član popularnog sastava „Beat Street“.

Slađa Delibašić

Slađa Delibašić danas važi za jednu od najzgodnijih baka na estradi, a nekada je harala u grupi Đogani Fantastiko kada je bila u braku sa Đoletom Đoganijem. Nakon razvoda se posvetila ćerkama i najmlađoj mezimici.

Tap 011

Članovi grupe Tap 011 Milan Bojanić, Đorđe Pajović-Đole, Petar Stupar-Pera, Ivana Peters i Goca Tržan nedavno su održali koncert na oduševljenje svoje najvernije publike.

Devedesetih su harali estradom a iza sebe ostavili mnoštvo hitova. Iako su bili miljenici estradne scene nakon nekoliko godina su se raspali kada su Ivana i Goca započele svoje solo karijere. Više od decenije je prošlo kada su počeli zajedno da nastupaju, a nedavno je grupu zauvek napustila Ivana Peters.