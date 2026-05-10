Nakon dana nagađanja i brojnih pitanja fanova šta se zapravo krije iza misteriozne najave „Dominantna“, regionalna muzička zvezda Tea Tairović konačno je otkrila o čemu je reč. Naime, publiku očekuje čak sedam potpuno novih pesama, iza kojih Tea stoji kao stopostotni autor!

Tea Tairović Foto: Promo

Kako je Tea sama najavila nov album na svom Instagram profilu, fanovi nisu krili oduševiljenje:

- Kada znaš šta želiš, kada veruješ da možeš, kada pobediš sumnje i savladaš strah došao je trenutak da postaneš dominantna!

Kako se već priča među njenim saradnicima i ljudima koji su imali priliku da čuju nove numere, u pitanju su pesme koje imaju potencijal da postanu veliki hitovi, baš kao što je publika od Tee i navikla. Pored toga, za svih sedam pesama snimljeni su i visokobudžetni spotovi, pa nema sumnje da fanove očekuje pravi muzičko-vizuelni spektakl.

Sve će biti objavljeno 12. maja na njenom zvaničnom YouTube kanalu, i to kao specijalan poklon publici povodom njenog 30. rođendana.



Zapalila Beograd!

Tea poslednjih meseci gotovo da nema slobodan dan, budući da redovno nastupa širom regiona, gde na svakom koraku puni klubove i dvorane. Da njena popularnost ne jenjava pokazalo se i nedavno, kada je nastupila na otvaranju letnje sezone jednog poznatog beogradskog lokala, gde se tražila karta više.