Grupu Mobi Dik koja je harala devedesetih godina, u prvom sastavu činili su Ana Stanić i Srđan Čolić.

Svojom muzikom i hitovima ispisali su istoriju, a jedna od najzapaženijih u to vreme bila je pesma "Kralj kokaina".

Evo kome je posvećen najveći hit

Pevač je jednom prilikom boravio u Crnoj Gori i na jednoj lokalnoj televiziji ispričao kako je pesma nastala.

- Idealna zemlja da pričam o toj pesmi. Bio sam ulcinjski zet. Nisam se nikada zvanično venčao ali živeli smo četiri godine, jedna prelepa i predobra Ulcinjanka i ja. Kad smo se razišli ja sam napravio pesmu "Kralj kokaina". To je ljubavna pesma posvećena osobi, za koju sam se plašio da ne krene nekim smerom koji je tada bio trend - otkrio je Srđan.

Strah

Muzičar je priznao i zbog čega se plašio da će njegova bivša krenuti pogrešnim putem.

- Plašio sam se, jer sam tada upoznao par devojaka koje su bile sa nekim normalnim momcima, a sebe sam smatrao normalnim, pa su onda nailazile na te za*ebane frajere koji su tada bili popularni - govorio je tada Srđan za TV E.

Mobi dik

Čolić je osnovao grupu "Mobi dik" 1992, a prvih šest godina sve do 1997. sa njim je nastupala Ana Stanić, koja je otpevala neke od najlepših pesama: "Nostalgija", "Zar nije te stid", "Padrino"... Od 1998. godine sa Srđanom je nastupala pevačica Aleksandra Perović.

Srđan je i sa Aleksandrom imao ljubavni odnos, ali to nije smetalo da grupa i sa njom postigne ogroman uspeh i mnoštvo hitova. Ali, jedna pesma i spot su izazvali najviše pažnje u to vreme.

U spotu za pesmu "Ljubomoran", ljubavni par je snimio ljubavne scene sa eksplicitnim kadrovima, a nekoliko godina kasnije potvrđeno je da se intiman odnos na samom kraju zaista desio.