"UŠAO SAM U SOBU I UHVATIO SAM RADU MANOJLOVIĆ I MILANA STANKOVIĆA" Kolega ih otkucao, otkrivena tajna posle skoro deceniju
Rada Manojlović i Milan Stanković bili su jedan od najomiljenijih parova na estradi. I kada je ljubav pukla, ostalo je veliko prijateljstvo. Njih dvoje i do dan danas imaju samo reči hvale jedno o drugome, a Rada je među retkima koji su se sa Milanom čuli i kada se on povukao sa estrade.
Cobe, koji je bio ista generacija u Zvezdama Granda sa Radom i Milanom sada je ispričao kako je on prvi saznao za njihovu vezu.
- Uhvatio sam Radu Manojlović i Milana Stankovića u intimnom činu. Ja sam otkrio njihovu vezu. Mislim da smo bili u Makedoniji i sišli smo dole do kombija, sa nama je bio Žika i sad Rade i Milana nema. Mene nešto vuče da idem gore, nerviram se svaki put oni kasne. Uđem ja u Radinu sobu, Rajke nema, polako ja otvaram Milanovu sobu, oni se ljube. Reko "Tu ste, gotovi ste". I Milan i Rada, meni kažu "Nemoj slučajno nekome nešto da kažeš, ubićemo te", ja ima kažem "Milane, kad bi tvoj brat rekao nekome nešto", kako sam sišao, sve sam ispričao - ispričao je Cobe za "Hype" televiziju u emisiji "Pretres".
Rada plakala zbog Lepe Brene
Cobe je ispričao da je Rada plakala zbog Lepe Brene.
- Dušan Svilar i ja nešto pričamo i kuca Rada Manojlović na vrata. Mi otvaramo, ona počinje da plače. Pitam: "Rado, šta se desilo?", mislim ko zna šta se desilo. Ona mi kažem: "Vidi moje zube". Ja gledam, zubi su prelepi. Tad je bila kod Breninog stomatologa, ona se uplašila da nije dobro, plakala, a ja i Dušan smo umrli od smeha - rekao je Cobe za "Republiku".
