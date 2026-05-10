Vladimir Perović, bivši muž Lepe Lukić, tvrdio je svojevremeno kako je i on bio intiman sa bivšom ljubavnicom Miroslava Ilića, sa kojom se pevač godinama sudi.

Bivši muž Lepe Lukić i menadžer mnogih estradnih zvezda, Vladimir Perović, tvrdi da je dobro upoznat sa aferom između Miroslava Ilića i njegove bivše ljubavnice Mirjane Antonović.

"Obožavala je pevače"

U razgovoru za medije, Perović je svojevremeno izrazio sumnju da je Devin biološki naslednik Slavuja iz Mrčajevaca, navodeći da se Mirjana u to vreme viđala i sa drugim poznatim muškarcima.

Foto: Stefan Jokić

- Mira jeste moja prijateljica, ali moram da je iskritikujem. To je žena koja je obožavala pevače, koji su tada bili velike zvezde. Prvo je imala aferu sa Kićom Slabincem, a i mene je ugostila u svom apartmanu u jednom hotelu, gde smo pili šampanjac. Njen sin Devin uopšte ne liči na Miroslava. Znajući da je ona njega volela, a sa drugima se provodila, tu može svašta da bude. Znam da Ilić sa njom nikad nije imao ljubavnu vezu, već običan flert. Što se deteta tiče, normalno je da želi da sazna ko ga je napravio - pričao je Vladimir. Perović.

"Patološki zaljubljena"

Vladimir Perović je objasnio i to kako je Mirjana opsesivno proganjala Ilića.

- Ona je bila patološki zaljubljena u njega. U to vreme sam držao klub u koji je ona dolazila čak i kada on nije bio tu. Jurila je za njim i na turneji po Australiji. I mene je bez reči ostavila i otišla za njim. Nakon toliko godina nema pravo da mu narušava život, porodicu i brak. To što sada radi je na neki način krivično delo i njen greh. Miroslav je bežao od nje s toga nije ni imao razlog da slavi kad je ona ostala trudna. On ima pravo što ne želi da radi DNK analizu - govorio je Perović.

Podsetimo, iako je putem DNK dokazano da je pevač Devinov otac, Miroslav Ilić je ponovo ponovo predao žalbu na Apelacioni sud.

Prve reči nakon presude

Mirjana Antonović nakon završetka presude, oglasila se javno na društvenim mrežama.

- Samo da vam javim, posle toliko godina borbe, pobeda je vaša i naša! U pravu ste bili da istina na kraju uvek pobeđuje. Konačno je sve završeno. Apelacioni sud je dodelio konačnu odluku. Trebalo je to odavno, ali bolje i kasno nego nikako. (Taj zakon pod hitno treba izmeniti). Devin je uvek bio i utvrđeno ostao biološki sin Miroslava Ilića. Naredba je da se tako upiše u svim knjigama i dokumentima. Mnogo vam se zahvaljujemo što ste uporno, strpljivo i uprkos svim lažima verovali i stajali uz nas. Još jednom se zahvaljujem svim prijateljima na snazi i podršci. Majka je najveća sila na ovom svetu. Vole vas puno vaši Mirjana i Devin, napisao je u objavi na Fejsbuku.

