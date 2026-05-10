Pevač Željko Šašić stigao je na aerodromu Nikola Tesla, a kako prenose mediji, bio je vidno besan. Šašić se ponašao na aerodromu veoma čudno, te se u jednom trenutku i isplazio. Jurio vamo tamo, zbog čega su ga ljudi zgranuto gledali.

- Nisam raspoložen, svi su srdačni osim mene - prokomentarisao je kratko.

"Pevači se drogiraju"

Podsetimo, Željko Šašić je nedavno izjavio kako svi osim njega na estradi koriste nedozvoljene supstance.

"Pevači se drogiraju. Svi se drogiraju sem mene... Pustite me da ispušim cigaru", rekao je tada.

Željko Šašić uvek nasmejan

"Na kraju mi je uzeo i ženu"

Podsetimo, Željko Šašić je u više navrata govorio o prijateljstvu sa Lukasom koji mu je, kako kaže, uzeo ženu.

- To nikada nikome nisam rekao, ali uvek sam bio tu za Acu. Sve živo je dobio od mene. Sve! Ni to mu nije bilo dovoljno, pa je na kraju uzeo moju ženu - rekao je svojevremeno za "Ekskluziv" i dodao:

- Dečko je sa Karaburme, ja sam iz Zemuna i normalno je da se mi kao gradska deca negde kapiramo. Kao klinci smo radili zajedno i družili se. Podržavao sam ga, jer sam nekoliko godina pre njega izašao na scenu. Upoznao sam ga sa Marinom i Futom, dao sam mu i mog klavijaturistu i menadžera. Zaista sam mu bio iskren kolega.

