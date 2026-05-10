Katarina Grujić danas u podne na svom Jutjub kanalu objavila je tri nova spota za tri numere.

Pesme “Dođi, dođi”, “Februar” i “Reci” uvertira su u ono što dolazi, a to je ceo album, koji se očekuje na jesen.

Kao neko ko ne štedi kada je karijera u pitanju, Kaća je za ove tri pesme, kao i njihovu ekranizaciju, pukla “tričavih” 100.000 evra!
U visokobudžetnim video klipovima ima raznih efekata, kao i snega, dima, kiše, peska, zmije… a o stajlinzima, za koje je bio zadužen Stafan Orlić, i da ne govorimo. Ponela je revijske modele Vivien Vestvud, Vere Vang, ali i domaćih dizajnera, poput Meline Džinović

Kaća Grujić napraviće gala promociju svojih novih pesama na svoj rođendan, 20.maja, u jednom poznatom prestoničkom restoranu i okupiti veliki broj svojih kolega, prijatelja i novinara…

Tom prilikom će ekskluzivno otkriti još nešto, na čemu mesecima radi u najstrožoj tajnosti.

Poslušajte tri nove pesme Katarine Grujić:

"Reci"

"Dođi"

"Februar"

