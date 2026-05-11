Slušaj vest

Milanče Radosavljević će 3. jula održati svoj prvi solistički koncert na stadionu Tašmajdan u Beogradu. I to ne bi bilo ništa čudno da ovaj pevač nije u devetoj deceniji života.

Foto: Ilija Ilić

Od početka svoje karijere Milanče je poznat kao medijski nenametljiv. Iako godinama nije gostovao po televizijama, on je vredno gradio karijeru na drugačiji način, kroz pesme koje su pronašle put do naroda.

Naša ekipa je s pevačem razgovarala u muzičkom studiju Aleksandra Sofronijevića, gde se on oseća kao kod kuće.

Foto: Ilija Ilić

Za vaš koncert na Tašmajdanu se uveliko traži karta više. Da li ste očekivali ovoliko interesovanje publike?

- Srećan sam jako. Meni uvek govore koliko me narod voli, ali ja to ne znam. Ja samo pevam i sa svima sam dobro, uvek isto, ceo život. Sad je prilika da vidim koliko ja vredim u narodu, koliko me oni vole i u kolikom broju će doći na koncert. Ovo je sad prilika da proverim ko sam. Da li sam neko sporedan ili neko ko je vredan pažnje.

U kom smislu?

- Ne mislim u smislu da sam neka veličina, nego da li sam vredan pažnje naroda. Ja sam puno proveo u kafanama i na terenu, na svadbama i veseljima. Malo sam pevao po vašarima. Pokazalo se da mene narod prihvata i voli. Restorane sam uvek punio i usuđujem se da kažem da sam to zaslužio.

Šta publika može da očekuje na Tašmajdanu?

- Imam veliki repertoar, 60 godina sam na sceni i mislio sam da pevam svašta. Ali ovog puta ćemo pevati samo moje pesme. Na tome Sofra insistira jer imam svojih 60 pesama, od toga ću pevati jedno 20-25 pesama. To znači jedno stotinak strofa.

1/8 Vidi galeriju Milanče Radosavljević Foto: Ilija Ilić

Hoće li biti i gostiju na sceni?

- Biće pevač i pevačica, ali to još čuvamo kao tajnu da obradujemo našu publiku. Svi će biti zadovoljni mojim gostima.

Da li su već počele pripreme?

- Reći ću vam jednu šalu. Kad me pitaju da li se pripremam za koncert, ja im kažem: "Evo, vučem drva kući, spremam se. Zima dolazi uredno" (smeh). Svako se priprema na svoj način.

Da li je ipak postojao neki strah?

- Nije tako lako dati o sebi lepo mišljenje. Nikad nisam siguran. Kad pogledam gde sam sve pevao, trebalo bi da bude dobro, a s druge strane, istekao mi je rok upotrebe, gotovo je. Ja već imam 82 godine. To ću ja da otpevam, tu nema šale. Ali ne izgledam lepo, fasada je fasada.

Foto: Kurir Televizija

Kurir.rs

Milanče Radosavljević: