Vlasnik Pink televizije Željko Mitrović slavio je rođendan bivše žene, poznate pevačice Sonje Mitrović Hani. Mitrović je prethodno iznenadio javnost emotivnom porukom na Instagramu, u kojoj je istakao da mu je ona spasila život, a sada je na pomenutoj društvenoj mreži, podelio snimak na kojem peva bivšoj ženi pesmu "Bolje biti pijan, nego star". Zajedno sa njima pevala je i ćerka.

Sonja Mitrović Hani slavi rođendan Foto: Printscreen/Instagram

Bivši supružnici, Željko i Hani, koji su u odličnim odnosima bili su zagrljeni i dobro raspoloženi.

Na proslavi su bili i brojni zajednički prijatelji, a u jednom trenutku mikrofona se dohvatila i Ana Bekuta.

Čestitka za bivšu ženu na mrežama

Željko i Sonja, koji iz braka imaju dvoje dece (sina i ćerku), očigledno neguju izuzetno blizak i prijateljski odnos, zbog čega joj je i javno napisao poruku na Instagramu.

- Danas je rođendan mojoj bivšoj supruzi Sonji! Draga moja Sonja, srećan ti rođendan i da mi budeš zdrava, i vesela još bar 240 godina. Ti si svakako jedna od najznačajnijih ljudi u mom životu.

Čak i kada sam ti život iskomplikovao ti si to uzvratila tako sto si spasila moj život. Uvek ću brinuti i voditi računa o tebi, našoj deci, našim unucima i svakako praunucima, čukun unuci će do tada moći i sami. Nikad ne zaboravi mnogo te voli tvoj Žeks, P.S. Pomerio sam let da bih stigao na tvoj rođoš večeras! Vidimo se - poručio je.

