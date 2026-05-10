Slušaj vest

Endži Mavrić iza sebe ima niz hitova i numera koje je radio za mnogobrojne pevače.

Muzičar je govorio o estradi, pesmama, ali i novcu koji je nezaobilazna tema u svetu estrade.

Potpisuje najveće hitove

Endži nije mogao da izdvoji ni jednu pesmu koja mu je posebna jer je svaka na svoj način značajna.

- Ima mnogo pesama i raznih žanrova. Ima mnogo pesama u koje nisam verovao pa su isplivale. Toliko se nekih pesama svira i ne može ni jedno veselje da prođe bez njih. "Još te sanjam", "Sam sam" od Đanija, ili ona numera "Pobednik", Peđa Medenica svi albumi... Mi smo kumovi to sam više puta rekao, ja sam radio aranžmane na njegove pesme. Elma Sinanović, ima ih dosta zaista - govorio je muzičar za Blic.

Foto: Pritnscreen Youtube

Odnosi sa pevačima

Mavrić je govorio i o odnosima sa pevačima, ali i cenama.

- Sa svima sam u dobrim odnosima. Danas ljudi brzo žive, drugačije je. Nisam isključiv tip. Ovaj posao radim tolike godine, imam prava da kažem da nešto treba da sačeka ili da se promeni. Ne bih nikoga imenovao, ali ako neko deset svirki nije uradio, ja kao treba da se povinujem, pa ne mogu. Ipak ako nešto nema neke logike, ne može tek tako. Što se cena tiče, sve sa manje više zna. Većina pevača zna koliko je pesma, nije sve ni u parama. Kad smo radili Đaniju "Sam sam", to je bilo neko drugo vreme. Bili smo srećni samo da sviramo, kakve crne pare... - pričao je Mavrić za Blic.

"Nikoga nisam odbio za saradnju"

Endži je priznao da nije bilo neprijatnih situacija i da je profesionalnost na prvom mestu.

1/6 Vidi galeriju Endži Mavrić Foto: Kurir, Pritnscreen Youtube, Printskrin

- Nema pravila. Kad dođe do saradnje i studija, nema tu mnogo prostora. Nije to rijaliti, da jedeš sa nekim, spavaš. Tu smo da odradimo posao, složimo se šta kako treba. Kada su svi zadovoljni, onda se snima spot i kasnije je sve u Božijim rukama. Nisam nikoga odbio za saradnju, možda je bilo nekih pregovora ali do saradnje nije došlo... - otkrio je Mavrić.