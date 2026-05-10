Endži Mavrić govorio je o estradi, pevačima, ali i fenomenu Jakova Jozinovića.

Muzičar je prokomentarisao vrtoglav uspeh mladog pevača koji je postigao pevajući tuđe pesme.

"Mnogi pevaju tuđe pesme, pa se ništa ne desi"

- Dečko je stvarno napravio jedan ozbiljan posao i uvertiru za ono što mu sleduje. Sigurno ni on nije očekivao ovoliku popularnost. Nisam isključiv kada su kaveri u pitanju, da me neko ne shvati pogrešno. Eto, moj prijatelj i komšija Peđa Jovanović u doba korone... On ima jako lepu peskovitu boju glasa, jako prijatno i namazano je uz klavir pevao neke pesme... To je bilo toliko pitko i lepo. Baš mi je rekao bilo mu je dosadno i kao hajde nešto da se dešava - govorio je Mavrić za Blic i dodao:

- Mnogi pevači kad urade kaver, urade sve već što smo čuli i ništa se nije desilo. A Peđa i Jakov su dali nešto novo, nešto drugačije. To je neka hemija sa publikom... Samo pamet u glavu što se tiče Jakova i da se nastavi nadalje neka ozbiljna priča, ne sumnjam u to... Niko ne može da mu ospori uspeh i ja mu želim zaista sve najbolje - izjavio je Endži za Blic.

Razne pesme i razni žanrovi

Endži Mavrić iza sebe ima niz hitova i numera koje je radio za mnogobrojne pevače.

Muzičar nije mogao da izdvoji ni jednu pesmu koja mu je posebna jer je svaka na svoj način značajna.

- Ima mnogo pesama i raznih žanrova. Ima mnogo pesama u koje nisam verovao pa su isplivale. Toliko se nekih pesama svira i ne može ni jedno veselje da prođe bez njih. "Još te sanjam", "Sam sam" od Đanija, ili ona numera "Pobednik", Peđa Medenica svi albumi... Mi smo kumovi to sam više puta rekao, ja sam radio aranžmane na njegove pesme. Elma Sinanović, ima ih dosta zaista - govorio je muzičar za Blic.

Odnosi sa pevačima

Mavrić je govorio i o odnosima sa pevačima, ali i cenama.

- Sa svima sam u dobrim odnosima. Danas ljudi brzo žive, drugačije je. Nisam isključiv tip. Ovaj posao radim tolike godine, imam prava da kažem da nešto treba da sačeka ili da se promeni. Ne bih nikoga imenovao, ali ako neko deset svirki nije uradio, ja kao treba da se povinujem, pa ne mogu. Ipak ako nešto nema neke logike, ne može tek tako. Što se cena tiče, sve sa manje više zna. Većina pevača zna koliko je pesma, nije sve ni u parama. Kad smo radili Đaniju "Sam sam", to je bilo neko drugo vreme. Bili smo srećni samo da sviramo, kakve crne pare... - pričao je Mavrić za Blic.