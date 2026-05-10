Pevač koji je najpre popularnost stekao na TikToku, a tek onda pevanjem, Filip Marinkov, poznatiji kao Filari, progovorio je o svađi sa Gocom Tržan, rijalitiju, ali i o novim pesmama.

Naime, on se neko vreme povukao iz javnosti, što i sam priznaje.

- Distancirao sam se od društvenih mreža, iako bi trebalo da se bude aktivnije, ali mi trenutno tako prija - ističe pevač, a potom objašnjava svoje ciljeve.

- Više sam Filip nego što sam Filari, više radim sad malo na sebi, malo na fizičkom izgledu. Ide leto pa kao ja svakog leta imam zacrtanu neku formu i uglavnom mi isklizne jer jako volim da jedem. Ali sad sam se baš onako zainatio za ovo leto da to bude da nemam zamerku za sebe - govori Filari u razgovoru za Blic, sa vidno pozitivnim stavom.

"Muzika je preskup hobi"

Pevač priznaje da ne štedi na muzici.

- Kod mene je muzika preskup hobi. Tako da kod mene je minus ali nekako to uvek ide. Mislim minus nisam ja generalno u minusu, ali kada se gleda koliko ja uložim u te projekte i koliko mi se iz tih konkretno samo muzike vratilo, to jeste minus - iskren je on.

Takođe, objasnio je odakle mu dolazi najveći priliv novca.

- Neke moje kolege koje se bave mnogo komercijalnijom vrstom muzike i komercijalnije nastupe rade pa nije toliko isplativo. Ali ja generalno najviše zarađujem od influensinga. Tako da zbog toga sam i na Tiktoku i na društvenim mrežama - zaključuje.

Svađa sa Gocom Tržan

Podsetimo, pre dve godine, u emisiji Divan Šou na Kurir televiziji pevačica Goca Tržan komentarisala je nezadovoljstvo jednog dela javnosti njenim glasanjem na Pesmi za Evroviziju.

Kako su neki govori da glasanje nije fer Goca je rekla ironično:

- Užasno koliko nije fer. Kupi šlem sine, svet nije fer. Znaš šta, mi smo svi zaista, svima dali podjednake šanse i bila je varijanta, ajde ovo da čujemo, ako je dobro, dajemo mu glas. Međutim, mi smo zaista svi vrlo homogeno glasali, što znači da ne radi se tu o nečemu što bi moglo da se podvede pod nije fer, nego možda nisi bio dovoljno dobar. Ja ne mogu da glasam za utisak, ja hoću da glasam za pevače. Ja hoću da nagradim nekoga ko stvarno sjajno peva.

Jedan od nezadovoljnih učesnika takmičenja bio je Filari koji je insinuirao da je razlog tome što je dobio nula poena homofobija.

- Za mene to ne može da se kaže! Tako bi mogao i Dušan Kurtić da me nazove rasistom zato što mu nisam dala 12 bodova, a peva čovek kao zmaj. Ne bih ja to stvarno da previše komentarišem. Kad ga budem videla objasniću mu lično. Mislim da je to mnogo bolje - rekla je pevačica tada.

Kada je ekipa Blica sada postavila Filariju pitanje da li je oprostio Goci Tržan na kritikama koje mu je ranije uputila, rekao je sledeće:

- Pa u tom trenutku mislim, po mojoj reakciji se videlo, da mi nije to toliko ni prijalo ni odgovaralo niti sam u tom trenutku mislio da je to bilo pravedno. Naravno ko je u u žiriju jednostavno ima tu moć da oceni i prema nekim svojim afinitetima. Ali sad trenutno nemam prema Goci nikakav, mislim super smo - objašnjava pevač.

O rijalitiju

Filip ističe da se inače ne druži sa ljudima sa estrade, osim sa Sajsi.

Iskreno priča da bi ušao u rijaliti.

- Pa bih ali ne možda u ove formate koji su trenutno aktuelni. Kad bi se pojavilo ponovo nešto kao što je možda bio Veliki brat, Operacija trijumf ili nešto tako. Meni je to kao super i ja bih voleo da budem deo nečega takvog. Teško bi mi bilo možda sa ljudima koji nemaju šta da izgube i koji bi mogli da urade bilo šta da bi bili popularniji - priznaje.

Zamerali mu što se šminka

Iskreno kaže da je dobio mnogo komentara na račun šminkanja.

- Pa da ima ima komentara i ali su sad nekako podeljeni ti komentari. Ima ljudi koji su iz fazona super kao treba voditi računa o sebi i muške i ženske publike. A ima i onih koji su: ne treba kao ti si muško. Treba samo da se umiješ vodom ujutru i to je to. Tako da onako sad su podeljeni komentari. Na početku kada sam ja onako malo ekstremniju tu šminku radio čini mi se da tad nije bilo toliko podeljeno - kaže Filari.

Kupuje polovnu garderobu

Pevač kaže da ne pati za brendiranom odećom.

- Second-hand mi je mnogo zanimljiviji nego Kinezi. Kod Kineza su mi više e neke đinđuve, nakit, pojasevi... Ima stvarno tih nekih korisnih za scenu stvari koji mogu da se nađu kod Kineza, ali nekako nije mi toliko podobna ta garderoba za stilizovanje. Na važim događajima baš se pojavljujem u nekim šivenim stvarima da to stvarno bude onako moćno i da izgleda dobro - zaključuje on.

