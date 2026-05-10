Mesecima unazad javnost bruji o neverovatnim uspesima mladog pevača Jakova Jozinovića, a sada se oglasila pevačica Marija Šerifović koja tvrdi da se niko na estradi ne raduje tome.

Marija ističe da starije kolege posebno ne vole to što je mladi Jozinović preko noći postao zvezda.

- Ovo će trajati kada je on u pitanju. Samo nemojte da me neko pogrešno shvati, dakle - prvo i osnovno: Krvlju svojom tvrdim da ne postoji nijedna osoba sa balkanske estrade koja sto posto želi, raduje se i podržava taj uspeh. Nijedna. Mora da postoji barem jedan posto koji te malkice muči kad ostaneš sa sobom - priznaje ona u "Premijeri".

"Ego je svima kao kuća"

Šerifovićka otkriva kako ona vidi celu situaciju.

- Zašto? Zato što je svima ego kao kuća. Tu nema dileme. E sad, idemo dalje. Da ja moram da tumačim kako je do toga došlo ne mogu u to da ulazim jer imam 41. godinu i ne znam ništa o toj generaciji i tome kako je dečko postao uspešan. Oni imaju svoje izraze i jezik i u to ne ulazim. Ono što me raduje je što su neki mladi ljudi odabrali da neki mladi plavušan peva muziku koja je i dalje muzika, nije smeće. Kome smeta što peva kavere, zašto je to na kraju toliko važno - rekla je Marija.

Potom, pevačica se osvrnula na budućnost karijere mlađeg kolege.

- Ako vas to muči, ajde da vidimo šta će se desiti sa karijerom Jakova u 10 godina? Snimio je svoju pesmu pa je ona hit. Hajde da vidimo šta će biti dalje. On je mlad, ne znam ni koliko ima godina - rekla je pavačica.

"Matori dinosaurusi mu lome krila"

Marija kaže da Jakovu mnoge starije kolege žele da "lome krila", a ona se prisetila i svojih početaka.

- Kada je neko mlad, desio mu se uspeh, ali tu postoje matori dinosaurusi koji žele nekome ko je na svom početku, da mu lome krila. Pa sam se ja vratila 20 godina unazad. Pa da objasnimo malu Mariju koja je otišla na Evroviziju i pobedila. Dakle, ja sam, nakon što sam sela sama sa sobom i popričala, u apsolutnom miru. Ako me bude ikad mučio on, jer i ja imam ego, ja ću sve to izneti. Za sada sam u apsolutnom miru što se svega toga tiče - iskrena je Marija.

Od pevanja zaradio za četiri stana

Iako deluje skromno i ne razbacuje se, mnoge je zaintrigiralo koju sumu novca je zaradio tokom svoje turneje u Srbiji. Kako se Jakov nije oglašavao po tom pitanju i nije isticao novac u prvi plan, veštačka inteligancija nam je dala okvirni odgovor njegove zarade.

Cene ulaznica variraju od mesta, pa bi to bilo otprilike od 25 do 50 evra. Ako uzmemo prosek, ona je po jednoj prodatoj ulaznici zarađeno 35 evra.

Sava Centar (8 koncerata) kapacitet: 4.000 mesta po večeri, za 8 koncerata prodato 32.000 karata.

MTS dvorana 2 koncerta: prodato 4.500 karata, Spens u Novom Sadu 1 koncert: 5.500 karata.

Ukupni broj je 42.000 ljudi, odnosno prodatih karata na koncertima u Srbiji. Bruto prihod od prodaje karata 42.000 karata × 35 € iznosi 1.470.000 €.

Veliki su i rashodi

Međutim, uzećemo u obzir i troškove. Chat GPT kaže da veliki koncerti poput njegovih imaju ozbiljne troškove: Zakup dvorane, produkcija (bina, svetlo, ozvučenje) marketing tim, bend, logistika, pa na njih tako obično ide 40% – 60% ukupnog prihoda.

Kada oduzmemo troškove: konzervativno (50% troškova) dolazimo do iznosa od 735.000 evra, a realniji raspon je između 600.000 – 900.000 evra.

Koliko novca je samo on stavio u džep?

Važno je napomenuti da se zarada uvek deli sa menadžmentom, produkcijom i organizacijom. U tom slučaju, deo koji je uzeo samo Jakov Jozinović može biti otprilike između 200.000 – 500.000 € po gruboj proceni.

