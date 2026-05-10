Slušaj vest

O Kristijanu Goluboviću i Kristini Spalević, javnost je danima brujala nakon što su stavili tačku na odnos. Potom, Kristina se iselila iz porodičnog doma, a sada se oglasio Kristijan progovorio o svom trenutnom životnom statusu, turbulencijama na privatnom planu, kao i o teškim gubicima prijatelja iz prošlost. On je čak pomenuo i moguće pomirenje sa bivšom.

1/4 Vidi galeriju Kristijan Golubović voli Kristinu Spalević Foto: Petar Aleksić, Pink, Kurir Televizija

- Dobro sam, ne dam se. Propao jesam na emotivnom planu, ali sam na poslovnom napredovao. Moram da kažem da sam napokon izronio i udahnuo vazduh - rekao je Kristijan u "Premijeri".

O pomirenju sa Kristinom

Golubović je istakao da je uvek spreman da pruži ruku pomirenja, ali objasnio i pod kojim uslovima.

1/8 Vidi galeriju Kristina Spalević Foto: Pritnscreen, Printscreen/Inatagram, Kurir Televizija

- Ja sam uvek za novu šansu, ali dosta toga bi moralo da se zaboravi. Ona je neko ko je želeo da me vidi u zatvoru, i meni treba vremena da shvatim da je to prošla priča i to mi je najteže. Ispao sam najgori, a moji ljuidi znaju ko sam i šta sam, ali eto ne može da se meri. Ona je tako odlučila - priča Kristijan.

O Steli koja je nađena mrtva

Nedavno je javnost uzdrmala vest kada je Stela Savić njađena mrtva u ventilacionom otvoru. Ona je, inače, za života bila dobra prijateljica Golubovića. On je sada progovorio i o njoj.

- Ona mnogo nedostaje, gledao sam slike naše, i bilo je suza. Ona je puštena niz vodu, pomagao sam ali nije vredelo. Svima poručujem da se okanu i droge i nikotina i lekova, jer kada se prođu neka vrata, to je to nema nazad - istakao je Kristijan pa se osvrnuo na Sonju Savić.

O narkoticima i glumici Sonji Savić

- Ona je bila takva zvezda, ali je imala problem kao i Stela. Ona je bila ozbiljna glumica koja je tonula u porok, a ja sam tada bio narko diler, tada me je me pitala da joj dam nekih sto grama heroina, a ona mi je nudila stan na Vračaru koji danas vredi preko 250 hiljada evra, ja to nisam mogao. Nakon nekoliko godina sam čuo da je taj stan i otišao za malu cifru, a i ona kao Megi iz EKV-a - zaključio je Kristijan u tom razgovoru.

Kristijan iznenadio o glumici

Podsetimo, Kristijan Golubović, svojevremeno je tokom učešća na "Farmi" šokirao javnost kada je u razgovoru sa cimerima ispričao kako je bio jako blizak prijatelj sa glumicom Sonjom Savić,koja je preminula pre 18 godina.

On je tad i naveo da mu je nudila da kupi njen stan za samo 1000 evra.

1/7 Vidi galeriju Sonja Savić u mladosti Foto: Printscreen/Youtube, Ustupljene fotografije, Jugoslovenska Kinoteka

U razgovoru sa cimerkom Jelenom Milošević, poznatijom kao Balerina, Golubović je tad otkrio da su njih dvoje bili bliski prijatelji. Prisećajući se tog perioda, ispričao je anegdotu koja je, prema njegovim rečima, najbolje oslikavala njenu nesvakidašnju velikodušnost.

Naime, tvrdio je da mu je Sonja svojevremeno ponudila da kupi njen stan, tada procenjen na oko 100.000 evra, za simboličnih 1.000evra, uz mogućnost da ga koristi koliko god želi. Ova priča izazvala je veliko iznenađenje kod njegove sagovornice tad, dok Golubović tada nije precizirao da li je tu ponudu ikada prihvatio.

Kako je ispričao, Sonja je često darivala prijatelje, a on i danas čuva uspomene koje je od nje dobio. Ipak, jedan poklon posebno izdvaja.

- Poklonila mi je servis za ručavanje vredan 6.000 evra. Dok mi ga nije donela, nikada u životu nisam video tako nešto – rekao je Golubović, ne krijući koliko mu taj gest i dalje znači.

BONUS video: