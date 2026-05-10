Pevačica Tina Ivanović i njen bivši suprug Zvezdan Anđić stavili su tačku na svoj brak posle 25 godina zajedničkog života, a nakon donete odluke o razvodu usledila je još jedna, da prodaju imovinu koju su zajedno stekli, o čemu smo ranije i pisali.

Zvezdan je potvrdio da je sa bivšom ostao u korektnim odnosima, i kako naglašava, ništa joj neće faliti.

Tina se iselila

Ovog puta, Anđić je u razgovoru za Blic ispričao da se Tina iselila.

- Tina i ja smo u normalnom odnosu i naravno da se čujemo. Ona je otišla iz kuće, ali ja tvrdim da njoj nikada ništa neće faliti, bez obzira na to što ne živimo više zajedno. U kući sam ostao ja, tu sve sređujem i sam kada nema majstora, ali i kada su oni tu - počinje Zvezdan svoju priču.

Kuća vredi vrtoglavo

Anđić je otrkio koja je prava cifra njihovog doma koji je sada na prodaju.

- Gledao sam šta se pisalo kada su cifre u pitanju. Neki su mi smanjivali, drugi su dodavali, ali činjenica je da kuća vredi 4.400.000 . To je ogroman plac, pričamo o cifri koja ide i preko 2.000 kvadrata. Tu se mnogo uložilo. Zovu me kupci non stop. Tu su i rusi, pritom je plac na dobroj lokaciji, gleda ka sunčanoj strani i normalno da ima i cenu. Mene svi tu u komšiluku znaju - kaže on.

"Napravio sam svašta, imam svega"

Zvezdan priča kako ne želi više da pravi kuće, jer je već dovoljno stekao, a potom se nadovazao na odnos sa bivšom suprugom.

Evo kako kuća izgleda:

- Znaju kakav sam čovek. Ja sam vredan, radim celog života, tako da mi je preko glave sređivanja i pravljenja kuća. Napravio sam svašta, u Crnoj Gori imam svega, tako da ovaj plac prodajem. Što se Tine tiče, naravno da se čujemo, u sjajnim smo odnosima i nerviraju me nekad naslovi da nije tu nešto kako treba. Uvek ćemo da budemo u super odnosima - priča Zvezdan.

"Biće valjda nekad lakše"

Podsetimo, nakon što se pojavila vest da je bračni par odlučio da se razvede i Tina i Zvezdan su progovorili o krahu.

- Ne mogu da kažem da je lakše, ali biće valjda jednog dana. Ipak je iza nas dug period, tako da nije lako zaboraviti sve lepe trenutke, to je to - poručila je pevačica tad.

O razvodu

Zvezdan je nedavno otvoreno progovorio o razlozima zbog kojih je došlo do kraha njihove ljubavi.

- Uživao sam sa Tinom punih 25 godina, ne kajem se. Tina je žena koju sam voleo najviše na svetu i dalje je volim - rekao je Zvezdan.

- Kada se vratila iz Frankfurta, preuzeo sam sve i vodio sam njenu karijeru. Bio sam zadužen za organizaciju, pogađao poslove u njeno ime, naplaćivao iste... - istakao je on.

