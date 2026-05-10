Najveća balkanska zvezda, Dragana Mirković, može se pohvaliti predivnim gestom koji su joj priredili ćerka Manuela i sin Marko za Dan majki.

Ona je na svom nalogu na društvenim mrežama podelila emotivne kadrove iz Beča, a tokom nezaboravnog iznenađenja, pevačica je uživala srećna i nasmejana na osunčanoj terasi.

- Kada mene moji najdraži izvedu za dan majki - napisala je Dragana ispod objave.

Balkanska zvezda je sijala u elegantnoj odevnoj kombinaciji, vidno oduševljena potezom svojih najbližih.

Međutim, tu se lepi trenuci nisu zaustavili. Dragana Mirković je, potom, uslikala prizor u porodičnom domu na trpezarijskom stolu prekrivenom roze dekoracijom.

- Mama, volim te - pisalo je na torti u obliku srca, dok su oko nje bili pokloni sličnih nežnih tonova.

- Moji Marko i Manuela - pisalo je na fotografiji. Pevačica je još jednom pokazala koliko joj je porodica na prvom mestu i kako se oni drže zajedno, a pozitivni komentari na mrežama su se samo nizali.

Nedavno postala baka

Podsetimo, regionalna muzička zvezda nedavno je postala baka. Njeni sin Marko i snaja Melani dobili su ćerkicu, a ponosni roditelji odlučili su da joj daju prelepo ime - Ksenija.

Dragana je u više navrata isticala da jedva čeka da postane baka, govoreći da će to biti „najlepša uloga u životu, jer se tada voli bez ikakvog interesa i mere“.

- Ja sam uvek dobro. Ksenija je preslatka, već pruža ručice da je uzmem, ona je moja duša - rekla nam je Dragana kroz osmeh jednom prilikom, istakavši da je Marko savršen tata.

