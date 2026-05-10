Kako smo već pisali, književnica Zorana Šulc (66) je u sedmoj deceniji života odlučila da otvori profil na platformi za odrasle, Onli fans.

Iskreno je priznala da ne želi da nastavi da piše romane "za džabe", već će od sad njene reči debelo plaćati usamljeni muškarci.

"Ne znam kako ću se udati"

Književnica se osvrnula na negativne komentare.

- Evo oglašavam se prvi put posle objave da sam otvorila profil na sajtu za odrasle. Jesam otvorila sam, samo iz meni poznatih razloga, vrlo lepih. Drugarica me je pitala kako ću se udati, a ja evo stvarno ne znam kako ću se udati, ne znam kako ću da ostvarim sve, pošto sam i onako ostvarila više nego bilo koja žena u životu. Ima muškaraca i osoba koji nikada ne dobiju lepe reči kod kuće, što ja ne bih tim muškarcima pisala i da dobijem nešto za to, a o romanima sam toliko lepih reči napisala i šta sad od toga - ništa. Sad kad zaradimo pare, javiću vam se ponovo - rekla je, pišu domaći mediji.

Od umetnosti jedva preživljavala

Podsetimo, ona je za Kurir nedavno objasnila da će joj rad na ovoj platformi pomoći da živi lagodno.

- To će mi omogućiti da lagodno živim. Pisac je celog života osuđen da ga tapšu po ramenu, a da od umetnosti jedva preživljava. Ja više nemam nameru da se izvinjavam zbog toga što želim da živim pristojno od svog rada - navela je književnica.

Varala muža

Zorana je jednom prilikom progovorila o svom suprugu, pa priznala da ga je varala.

- Bila sam ovde u Beogradu. Bila sam ljuta i razočarana jer sam znala da je imao neku vezicu. On je uvek dolazio kući i posle svake prevare donosio je neki trofej, neki nakit. Tada sam u Beogradu upoznala jednog slikara i bila sa njim u vezi. Prijalo mi je. Prijalo mi je da sebi dokažem da sam ženka. U tu vezu nisam stupila da bi se osvetila mužu. Jednostavno mi je taj čovek prijao i ja sam se pustila. Posle sam se vratila mužu i mislim da je primetio da sam ga prevarila. Bila sam jako umorna, on me je sačekao na aerodromu a ja sam na povratku kući spavala u kolima. Rekao mi je - ti ili si izlazila svaki dan, ili si me varala svaki dan. Ili si postala frigidna. Ja sam mu rekla kako sam tužna jer sam napustila prijatelje. On mi nikada nije ništa rekao. On je to osetio jer je to i sam radio, rekla je ona svojevremeno za Happy.

Imala dva moždana

Pre nekoliko godina prisetila se agonije kroz koju je prošla kada je doživela dva moždana udara i to dan svog rođendana.

Zorana je tada opisala jeziv događaj, a kako kaže, ona simptome nije osetila.

- Atmosfera je bila prelepa, puno lepog, poznatog sveta... Ja sam dobila moždani udar nasred rođendana, odveli su me u bolnicu, hitna pomoć je došla. Ja sam pila, jela, uživala. Onda je mene jedna vaša koleginica pitala je l' sam dobro. Ja sam rekla da sam dobro i ona meni je rekla da teško govorim i da mi se jedna strana lica iskrivila. Ja izvadila ogledalce i sad autosugestija... I kažem: "Šta lupaš gluposti, izgledam fenomenalno" - prisetila se tada Zorana u emisiji "Magazin in" i dodala:

- Međutim, ona je pozvala hitnu pomoć i ja sam rekla da će se ljudi smejati kad dođu, ali ja sam posle sat vremena imala još jedan moždani udar u bolnici. Tu su me zadržali, bila sam na intenzivnom odeljenju, leva strana je bila potpuno oduzeta.

