Slušaj vest

Dragana Katić, srpska voditeljka, iznenadila je sve kada je podelila nesvakidašnju anegdotu sa jednog novogodišnjeg snimanja koje će, kako je istakla, zauvek pamtiti.

Ona je tada otkrila zbog koje pevačice je morala da ostane na snimanju do 4 ujutru, a u sve je bio umešan i Saša Popović.

1/8 Vidi galeriju Saša Popović nekad Foto: ATA Images / Antonio Ahel, Munja, Privatna Arhiva

Pevačica Jelena Broćić nije se pojavila na tom snimanju. Dragana je tada rešila da preuzme stvar u svoje ruke i zapeva njenu pesmu "Bele rade".

-To je bilo čuveno snimanje novogodišnjeg programa koje trajalo od 12 do 18 sati, sa 3.746 učesnika. Jelena Brocić je tad ostala u drugom stanju i nije došla na snimanje, a bile su nasnimane matrice. U jednom momentu nema Jelene da peva „Bele rade“. Ja sam uzela potpuno bezveze da pevam to i Saša Popović je rekao „To, to ostaje, ali ćeš morati da ostaneš do kraja snimanja, jer ona ima da peva deo u 4 ujutru“. Ja sam poludela, svi su otišli kući, a ja pošto sam se zezala i htela da budem pevačica sam ostala - ispričala je Dragana za Grand.

"Ostala sam potpuno sama"

Voditeljka je imala je neverovatnu životnu borbu kada je morala da finansira lečenje svoje majke i kada je bukvalno, da bi preživela, prodala zlato iz kuće ne želeći da zajmi novac.

Podsetimo, Dragana se jednom prilikom prisetila teških životnih momenata, pa je u razgovoru za Ekskluziv otkrila kako se osećala.

1/10 Vidi galeriju Dragana Katić Foto: Grand Press, Kurir Televizija

- Spoznala sam da ostajem potpuno sama, spoznala sam da više apsolutno nikad nikome u životu neću biti dete, da neću nikome da budem razmažena, ništa - da je apsolutno ceo život na meni. Saznala sam kako nestaju prijatelji i ljudi koji su bili oko moje majke, koji su nestajali i koje sam u određenim trenucima molila za pomoć u njenoj bolesti. Izabrane ljude za koje sam pretpostavljala da nikad neće ništa od toga reći jer mi je jako bilo teško da tražim pomoć. To mi je najteži deo priče bio - da tražim bilo kakvu vrstu pomoći. Da ne pričam kada sam došla u situaciju da treba da tražim pomoć samo da je smestimo na pristojno mesto koje će njoj olakšati tu priču. Onda sam shvatila da svoje prijatelje treba da negujem bukvalno kao svoju drugu porodicu, da raščistim odnose u familiji jer su se jako izbistrile stvari. Nakon njenog odlaska i da sve treba da postavim na svoje mesto i da kažem da to je to. To ja život, sad si u životu, sad si odrasla, i između ostalog sad treba i da kuvaš - pričala je Dragana.

Prodala zlato da bi preživela

Ona je tada ispričala da je bila u situaciji da prodaje zlato, kako bi obezbedila decu najbolje što može.

Evo kako je ona nekad izgledala:

1/5 Vidi galeriju Dragana Katić Foto: Printscreen/Youtube

- Nikad mi nije palo na pamet da postoji to. Krenula sam da se raspitujem. Tog dana je trebalo da idem na Bežanijsku kosu i da snimim reklamu, prođem kolima pored zlatara, uzmem iz nesesera prvi komad na koji sam naišla i odem tamo i kažem koliko, vi to otkupljujete. Kad je on meni rekao cifru, za mene je u tom trenutku rešeno moje sve, jer sam imala problem. Zaista nisam u tom trenutku mogla, a nisam želela ni od koga da tražim, jer sam smatrala da to ja treba da obezbedim svojoj deci, a to je da odu na maturu i na ekskurziju i da odu u odelima i garderobe koju oni žele. Kad je on meni rekao, ja sam samo "aha, vraćam se za pola sata", otišla do Bežanijske kose, završila sve, odnela to zlato, prodala i sutradan rekla deci da idemo. I oni su pitali mama jel si uspela da se snađeš, zato što sam ja delila sve sa njima, oni su znali i kad mi je pun i prazan novčanik i kad imam i kad nemam, i kad mi je teško i kad mi je lako. Mi smo razmenjivali sve, i stvarali tu neku vrstu povezanosti koja mi je najbitnija u vaspitanju bila povezanost sa detetom. Kažem završila sam neki posao, možeš misliti - zvali su me za neku reklamu, naravno slažem. Njih sam naučila u kući ćemo sve podeliti, i tugu i sreću uopšte nije važno šta i to ćemo ali kad izađemo, ne zato šta će sve to reći jer ja sam primer nikad nisam vodila računa šta će svet da kaže. Nego izađi i uči da to dostojanstveno poneseš, ako ne možeš, ti se malo povuci, ali nemoj, ne zato što će neko pričati o tebi dal si ovakav ili onakav, da li pokazuješ to, ne nego nauči dostojanstveno. I to je i uopšte taj mamin odlazak i njihova spoznaja njihovog odlaska. U tom trenutku sam sve spoznala - pričala je Katićka tada.

BONUS video: