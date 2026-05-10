Juče je javnost bila oduševljena potezom Željka Mitrovića koji je posvetio emotivnu čestitku za rođendan bivšoj supruzi i time pokazao da bivši partneri ipak mogu da ostanu u dobrim odnosima, a sada se oglasila i sadašnja žena, Milica Mitrović.

Ona je sada uslikala lepo iznenađenje koje je dobila na poklon od svoje ćerke Andree povodom Dana majki, a kadar je podelila sa svojim pratiocima na Instagramu.

Na fotografiji se vidi prelepi buket crvenih ruža aranžiran u staklenoj tegli ukrašenoj jednostavnim kanapom.

Željko o Milici

Mitrovići tri decenije svoju ljubav neguju, a jedno drugom predstavljaju najveću podršku i vetar u leđa.

Skladni supružnici upoznali su se na Trećem kanalu i već tada je počela njihova ljubavna priča, a o prvom susretu i početku veze, Željko je govorio sa osmehom na licu:

- Milicu sam upoznao slučajno, kada sam gostovao u njenoj muzičkoj emisiji na Trećem kanalu. Ne znam ja da pričam te priče. Bolje da nju pitate. U stvari, njoj je falio prevoz, a ja sam imao kola ili tako nekako - prisetio se Željko ranije.

- Sećam se da sam uložio mnogo energije da osvojim tu devojku - priznao je jednom prilikom Mitrović i dodao da njemu i Mlici danas nisu potrebne reči da bi se razumeli, a duhovito je istakao i da se od nje ne razdvaja čak ni kada ide u toalet, što je i ona potvrdila.

Milica o njihovoj ljubavi

- Željko i ja se volimo više nego kada smo se upoznali, a upoznali smo se pre skoro 30 godina, valjda smo ušli u jedan ultrazreo i apsolutno ljubavlju ispunjen životni period koji je po svim svojim aspektima najtopliji i najposvećeniji period u našim životima - rekla je Milica, koja je u braku sa Željkom dobila ćerke Kristinu i Andreu.

Dobri odnosi sa bivšom

Podsetimo, Željko se juče javno obratio svojoj bivšoj supruzi Sonji Mitrović Hani, koja je inače pevačica i muzički producent. Njih dvoje imaju ćerku i sina.

Iako su bivši partneri, izgleda da su odnosi između njih ostali perfektni, te nema sujete i tenzije. Željko je rešio da joj javno čestita rođendan tako što je zajedno sa svojim bendom otpevao pesmu, istakavši da mu je Sonja spasila život.

- Danas je rođendan mojoj bivšoj supruzi Sonji! Draga moja Sonja, srećan ti rođendan i da mi budeš zdrava, i vesela još bar 240 godina. Ti si svakako jedna od najznačajnijih ljudi u mom životu. Čak i kada sam ti život iskomplikovao ti si to uzvratila tako sto si spasila moj život. Uvek ću brinuti i voditi računa o tebi, našoj deci, našim unucima i svakako praunucima, čukun unuci će do tada moći i sami. Nikad ne zaboravi mnogo te voli tvoj Žeks, P.S. Pomerio sam let da bih stigao na tvoj rođoš večeras! Vidimo se - poručio je on.

On je ovim potezom dokazao da između bivših supružnika ne mora da postoji zla krv, već sloga.

