Na snimanjima muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" već neko vreme vlada napeta atmosfera između dve velike zvezde domaće estrade Svetlane Cece Ražnatović i Ane Bekute.

Međutim, ono što je sve iznenadilo na nedavnom snimanju popularne emisije, je to što je Ceca Ražnatović prišla Ani Bekuti i izvinjavala joj se za dosadašnje vređanje, piše Scandal!.

Ceca je dugo ćutala, te se nije oglašavala u javnosti nakon vesti da traži oproštaj za uvrede koje joj je uputila pevačici preko kolega.

Bekuta je je vrlo brzo odlučila da prihvati izvinjenje, s tim da ubuduće to neće mnogo komentarisati, ali je potom objasnila da je Cecin potez ljudski. Te je tako, kako kaže, zaslužila oproštaj, jer je za nju bila i više nego korektna i puna razumevanja.

Kako su objavili u jednoj emisiji pre nekoliko nedelja, Ceca je izvređala Anu na račun dece i tražila da prekinu sa snimanjem i otišla.

Međutim, uvrede se nisu tu završile.

Ceca je nastavila, kao i u svojim nastupima, da komentariše Anu, ali je bila toliko besna da ju je previše vređala, pa je Ana u jednom trenutku sela za sto i zaplakala.

Odnosi dveju pevačica ni pre ovoga nisu bili na zavidnom nivou, ali kad je Bekuta zaplakala, stvari su počele da se menjaju.

Kako se sada Ceca izvinila, javlja se pitanje da li će njih dve ikada više imati normalnu komunikaciju.

Činjenica je da je Ceca u poslednje vreme dosta pristojna, ali ostaje da se vidi kako će se situacija dalje odviti.

Dok ranije njih dve nisu ni razmenjivale ni "Dobar dan", sada se sve više na setu počele da komuniciraju, pa se čak i poveravaju jedna drugoj u neprijatnim situacijama.

Okršaji su se stalno dešavali

Pisalo se i pre nekoliko godina da Ceca i Bekuta godinama nisu u dobrim odnosima, iako su pre toga bile bliske prijateljice, što je potvrdila i Bekuta. Naime, Ana se ozbiljno naljutila na Cecu koja joj je tražila karte za njen koncert, a onda se nije pojavila na njenom jubileju u Sava centru.

- Tačno je da smo imale jedan nesporazum pre nekoliko godina. Ceca se nije pojavila na mojoj proslavi povodom 30 godina karijere i meni je to bilo bezveze. Još se Ceca prilagođava u Zvezdama Granda. Ja bih joj preporučila da bude ono što jeste. Ja je dugo znam, čak smo se jedno vreme intenzivno družile, samo treba da se opusti i otkravi. Vidim da se trudi i brzo će se uklopiti u naš sastav. Njoj naš sistem možda nije još najjasniji, mi se ipak znamo u dušu i znamo da okrenemo priču - objasnila je

Ana u Grandu magazinu ranije.

Sa druge strane, Ceca nikada nije priznala javno da je imala problem sa starijom koleginicom, pa su neki mediji pisali da su se udaljile kada je Bekuta počela intenzivno da se druži sa Jelenom Karleušom. Te spekulacije ipak isu bile osnovane, jer je Ana bliska prijateljica i sa Mirom Škorić s kojom je Ceca takođe prekinula kontakt pre više godina.

Izbegavaju se na snimanjima

Prema rečima izvora sa snimanja, dve pevačice se gotovo uopšte ne obraćaju jedna drugoj van onoga što je striktno vezano za posao. Komunikacija je, kako kažu, svedena na minimum i svodi se isključivo na kratke, formalne rečenice kada to situacija zahteva tokom snimanja emisije.

- Atmosfera ume da bude prilično neprijatna jer su nekada bile u mnogo boljim odnosima. Danas se ponašaju kao potpuni stranci. Ne sede zajedno u pauzama, ne razgovaraju i uglavnom se izbegavaju u širokom luku“, tvrdi izvor koji je prisutan na snimanjima.

Tenzija na snimanju

Navodno, napetost je počela pre izvesnog vremena, a iako niko od njih javno nije govorio o razlozima nesuglasica, mnogi primećuju da su njihovi odnosi vidno promenjeni. Nekada su, kako tvrde ljudi iz produkcije, umele da se šale, razgovaraju tokom pauza i razmenjuju mišljenja i van kamera, dok danas takvih scena gotovo da nema.

-Profesionalnost je ostala, to se mora priznati. Kada se kamere uključe, obe rade svoj posao maksimalno korektno. Međutim, čim se snimanje završi, svaka ide na svoju stranu- kaže sagovornik.

