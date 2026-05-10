Dara Bubamara ponovo je izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama nakon što se pojavila u luksuznom stanu jutjubera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, sa kojim će večeras održati zajednički lajv.

Za ovu priliku pevačica je odabrala izuzetno provokativan stajling, uski korset istakao je njene obline i odmah privukao pažnju publike na mrežama.

Naime, njih dvoje su uz zajedničku fotografiju kratko su poručili da su "spremni".

Nisu skidali osmeh sa lica, pa deluje da su izuzetno raspoloženu za durženje večeras.

Čuo se sa Darom nakon eksplicitne poruke

Podsetimo, Dara Bubamara nedavno se našla u centru pažnje nakon što je u javnost dospeo audio-snimak u kojem navodno govori o intimnim detaljima odnosa sa nepoznatim muškarcem. Na čitavu aferu reagovao je i jedan od najpoznatijih balkanskih jutjubera, Bogdan Ilić, čiji je komentar dodatno podgrejao buru na društvenim mrežama.

Kako bi, kako kaže, istinu čuo „iz prve ruke“, Bogdan Ilić odlučio je da ugosti Daru Bubamaru u svom večerašnjem lajvu, koji je zakazan za 22 časa. Najavljujući njihov susret pred kamerama, jutjuber je dodatno zaintrigirao javnost objavom satnice i aluzijom na izjavu koja se navodno čuje na spornom audio-snimku.

- U aktivnom sam kontaktu sa Darom Bubamarom, ne onom kakvom vi mislite jer ste bolesnici, već u striktno poslovnom odnosu. Ne možemo od četiri do pola sedam, jer je mnogo rano. Lajv će biti brutalno iskren bez filtera, pričaćemo o svim eksplicitnim temama - jasno je poručio Baka Prase.

Dara tražila pravdu na sudu

Podsetimo, sporna poruka koja je poslednjih dana izazvala buru u regionu nastala je pre nekoliko godina, a Dara Bubamara je nedavno otkrila da je pravdu odlučila da potraži na sudu, tvrdeći da su bliske osobe bez njenog odobrenja pustile privatni sadržaj u javnost. Šta će pevačica bez zadrške otkriti u razgovoru sa Bogdan Ilić tokom večerašnjeg lajva, ostaje da se vidi.

