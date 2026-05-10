Bogdan Ilić ponovo je uspeo da zapali društvene mreže nakon što je tokom zajedničkog lajva sa Dara Bubamara izneo detalje njihove saradnje. Dok njihov prenos uživo prati na hiljade ljudi, jutjuber je bez zadrške tvrdio da mu je folk zvezda za gostovanje navodno tražila čak 50.000 evra.

Iako je pomenuta cifra izazvala lavinu reakcija i potpuni haos u komentarima na društvenim mrežama, Dara Bubamara se u lajvu pojavila u provokativnom izdanju koje je momentalno privuklo pažnju publike.

- Dara Bubamara tražila 50.000 evra da dođe u lajv - počeo je Baka, pa nastavio.

- Dara me je podržala kada sam tek počinjao, a sada je vreme da je podržim nju. Mi smo se upoznali pre 7 godina na rođendanu u Novom Sadu - priseća se.

Javnost bruji o eksplicitnoj poruci

Podsetimo, Dara Bubamara nedavno se našla u centru pažnje nakon što je u javnost dospeo audio-snimak u kojem navodno govori o intimnim detaljima odnosa sa nepoznatim muškarcem. Na čitavu aferu reagovao je i jedan od najpoznatijih balkanskih jutjubera, Bogdan Ilić, čiji je komentar dodatno podgrejao buru na društvenim mrežama.

Ko je dečko "od 4 do pola 7"?

Danima se spekulisalo da je reč o Borisu Vidoviću, bivšem rijaliti učesniku. Međutim, on se nedavno oglasio.

- U poslednje vreme pojavljuju se razne priče i nagađanja vezana za mene. Želim jasno da kažem da nisam akter tih priča, niti je istina ono što pokušava da se predstavi. Svestan sam da sam u jednom trenutku možda dao prostora da se takve stvari dodatno zakotrljaju i to je nešto čemu bih hteo da stanem na kraj. Nemam potrebu da gradim svoju priču na nečijem imenu ni na medijskim konstrukcijama. Fokusiran sam na svoj put i stvari koje imaju stvarnu vrednost. Hvala svima koji razumeju i ne nasedaju na svaku napisanu reč - napisao je na Instagramu Vidović.

