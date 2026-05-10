Baka Prase večeras je u svom lajvu ugostio Daru Bubamaru, a jedan trenutak iz prenosa posebno je izazvao pažnju javnosti.

Naime, jutjuber je u toku uključenja pustio sporni ekspliitni snimak koji je nedavno dospeo u javnost, što je pevačicu vidno dovelo u neprijatnu situaciju pred hiljadama gledalaca.

- Sad ćemo da pustimo snimak - rekao je Baka, što je Dara isprva negodovala.

- Jao, nećeš valjda, neprijatno mi je. Ne, ne, ne! Jao, fuj! Gasi - rekla je pevačica.

Dara o eksplicitnom snimku: Htela sam mišljenje sina

Snimak već neko vreme kruži društvenim mrežama, a pevačica je sada progovorila na tu temu.

- Poruka je pre osam godina, najiskrenije. Tražila sam poruke, gledala sam sve. Smišljali su kako da mi se osvete, ranije su hteli da mi upropaste brak sa mužem. Javljeno mi je da je snimak svima stigao u telefon. Neko je hteo da me povredi. Meni nije bilo svejedno. Bilo mi je teško, dečku sam objasnila. Htela sam mišljenje mog sina, on ima drugare. Kosta je mnogo zreo i pametan. Ja sam plakala - rekla je Dara u lajvu, pa otkrila da li joj se javio muškarac sa kojim je bila od 4 do pola 7.

- Nije mi se javio dečko sa snimka, nisam mogla da se setim ko je on, ne zato što sam imala puno muškaraca već zato što je bilo davno. Zvala sam sina koji mi je rekao: "Ja znam ko si ti, glava gore". Kad mi je on dao podršku, to mi je baš značilo - kazala je pevačica koja je potom razbila čašicu.

Tražila Baki 50.000 evra

Dok njihov prenos uživo prati na hiljade ljudi, jutjuber je bez zadrške tvrdio da mu je folk zvezda za gostovanje navodno tražila čak 50.000 evra.

- Dara Bubamara tražila 50.000 evra da dođe u lajv - počeo je Baka, pa nastavio.

- Dara me je podržala kada sam tek počinjao, a sada je vreme da je podržim nju. Mi smo se upoznali pre 7 godina na rođendanu u Novom Sadu - priseća se.

