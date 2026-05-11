Zovu je arapska princeza

- Neki novinar je to upotrebio u smislu metafore i to je ljudima verovatno bilo interesantno i onda su tako nastavili da uzimaju jedan od drugog i ljudi je više nisu shvatali kao metaforu. Mi smo koleginice, je l' tako? Da, imali smo ona čuvena predavanja kod profesora sociologije na Fakultetu političkih nauka. On je pričao o najboljim socijalnim klasama i koji je najbrži način da se pređe iz jedne u drugu. To je udaja. Mislim da je to u društvenom smislu uvek najinteresantnije. Recimo, čitala sam neke statistike gde su od 10 najbogatijih žena na svetu, njih devet su to stekle ili porodično ili od muža. Žene su i dan-danas mnogo slabije plaćene, iako se nalaze na veoma odgovornim pozicijama, čak i da se nalaze na istim pozicijama kao muškarci, one su i dalje manje plaćene. Tako da eto, od svega što sam ja radila ili što nisam radila, medijima je ipak najinteresantnije to za koga sam se ja udala. I to ne smatram ništa lično, nego naprosto vidim da se to tako odnosi na sve žene. To moramo da promenimo - ispričala je Anika tada.