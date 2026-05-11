ŽIVI ŽIVOT ARAPSKE PRINCETE, A OVAKO ODRŽAVA SAVRŠENU LINIJU! Bogata Srpkinja pokazala brutalne obline, a evo šta je na meniju žene milijardera
Anika Božić, nekadašnja manekenka koja godinama uživa u braku sa arapskim milijarderom, ponovo je privukla pažnju objavama sa egzotičnog putovanja, gde uživa u luksuznom okruženju. Nekadašnja manekenka podelila je fotografije sa bazena okruženog tropskim rastinjem, a posebnu pažnju izazvao je njen izgled u upečatljivom roze kupaćem kostimu.
Vitka figura, naglašene noge i zategnut struk bili su u prvom planu, pa su usledili brojni komentari pratilaca na društvenim mrežama.
Anika je pokazala i kako izgleda njen jutarnji obrok, otkrivši da veliku pažnju posvećuje ishrani. Na stolu su se našli različito tropsko voće, među kojima marakuja i kivi, kao i bademi, indijski orah i svež kokos.
Uz to je pila vitaminske napitke i lagane osvežavajuće sokove, a mnogi su zaključili da upravo ovakav način ishrane doprinosi njenom besprekornom izgledu i energiji.
Zovu je arapska princeza
Kako manekenki mnoge žene zavide na visokom standardu života koji živi, ona se jednom prilikom u jednom intervjuu osvrnula i ona ovu temu, ali i na epitet "arapske princeze" koji je dobila zbog udaje za milijardera Jusufa Al-Saraja.
- Neki novinar je to upotrebio u smislu metafore i to je ljudima verovatno bilo interesantno i onda su tako nastavili da uzimaju jedan od drugog i ljudi je više nisu shvatali kao metaforu. Mi smo koleginice, je l' tako? Da, imali smo ona čuvena predavanja kod profesora sociologije na Fakultetu političkih nauka. On je pričao o najboljim socijalnim klasama i koji je najbrži način da se pređe iz jedne u drugu. To je udaja. Mislim da je to u društvenom smislu uvek najinteresantnije. Recimo, čitala sam neke statistike gde su od 10 najbogatijih žena na svetu, njih devet su to stekle ili porodično ili od muža. Žene su i dan-danas mnogo slabije plaćene, iako se nalaze na veoma odgovornim pozicijama, čak i da se nalaze na istim pozicijama kao muškarci, one su i dalje manje plaćene. Tako da eto, od svega što sam ja radila ili što nisam radila, medijima je ipak najinteresantnije to za koga sam se ja udala. I to ne smatram ništa lično, nego naprosto vidim da se to tako odnosi na sve žene. To moramo da promenimo - ispričala je Anika tada.
Manekenka je u pomenutom intervjuu ispričala i kako je njen susret sa mužem nije bio filmski:
- Zato što smo se upoznali preko zajedničkog prijatelja i u početku nisam bila oduševljena sa njim, a mislim da ni on nije bio oduševljen sa mnom. Znači nije bila ljubav i zaljubljenost na prvi pogled, nego smo kasnije kroz druženje i kroz prijateljstvo ustvari shvatili da smo savršeni jedno za drugog - otkrila je ona za "Mondo".