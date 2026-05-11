Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, ugostio je u svom lajvu pevačicu Daru Bubamaru koja je tom prilikom otkrila koliko novca zarađuje mesečno, a onda je veći šok usledio kada je jutjuber otkrio svoju cifru.

Naime, gostujući kod Bake Praseta, Dara Bubamara je najpre, kako je ispričao jutjuber tražila 50.000 evra da gostuje kod njega.

- Dara Bubamara je tražila 50.000 evra da dođe u lajv - rekao je Baka Prase odmah na samom početku, pa nastavio:

- Dara me je podržala kada sam tek počinjao, a sada je vreme da je podržim nju. Mi smo se upoznali pre 7 godina na rođendanu u Novom Sadu - pričao je Baka.

Dara Bubamara je otkrila da mesečno zarađuje oko 120.000 evra.

- Zavisi i od toga koliko imam reklamnih kampanja, tezgi, oko 120.000 evra, a možda i malo manje, rekla je Dara, a onda je Baka Prase priznao da on zaradi 600.000 evra.

Dara je otkrila i da je kupila novi ferari.

Dara bila u centru skandala

Podsetimo, nakon što se folk pevačica Dara Bubamara našla u epicentru skandala zbog procurelog audio-snimka u kojem prepričava intimne detalje odnosa sa nepoznatim muškarcem, reagovao je i Baka Prase.

