PevačicaTijana Em poslednjih meseci našla se na meti brojnih komentara na društvenim mrežama zbog viška kilograma, ali umesto da se povuče iz javnosti - odlučila je da odgovori na potpuno drugačiji način.

Kako tvrde izvori bliski pevačici, Tijana je u tišini radila na sebi, promenila životne navike i uspela da smrša čak 20 kilograma, a sada je spremna za veliki povratak na scenu.

Ipak, ono što je dodatno zaintrigiralo javnost jeste naziv njenog novog projekta “Alamani”.

Tijana Milentijević Foto: Privatna arhiva

Čim je na Instagramu objavila misterioznu fotografiju uz samo jednu reč “Alamani” mreže su eksplodirale. Fanovi pokušavaju da odgonetnu značenje naziva, dok pojedini tvrde da se iza svega krije veoma lična priča.

Posebnu pažnju privukla je i njena drastična fizička transformacija. U novim objavama pevačica izgleda drugačije, a mnogi komentarišu da nikada nije izgledala samouverenije.