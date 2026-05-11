SAŠA KOVAČEVIĆ PAO SA BINE: Pevač držao govor i samo se srušio (VIDEO+FOTO)
Saša Kovačević za vikend održao je nastup u Crvenki, pred prepunim trgom u pomenutom gradu. Pevač je uveseljevao publiku i pevao svoje velike hitove, a u jednom trenutku se obratio prisutnima.
Šetajući sa jednog kraja na bine do drugog, Saša je govorio:
- Ovaj prelepi grad, može da pruži... - rekao je Kovačević i samo pao u publiku. Brzom reakcijom obezbeđenja, pevač je odmah vraćen na binu, a i njega kao i prisutne ova situacija je nasmejala:
- Može da pruži, a mogu i ja da se opružim, ali ono što sam rekao da grad može puno da pruži - rekao je Kovačević i nastavio koncert.
Saša Kovačević postaje tata
Saša uskoro postaje tata, a kako kaže srećan je zbog zbog najlepših vesti.
- Jako smo srećni, radujemo se. Ja ću postati otac, mnogo sam srećan. Bio sam bez teksta kada sam saznao. Mi smo 9 godina zajedno, duži vremenski period radimo na tome, svako ko se ostvari u toj najlepšoj ulozi ne može da ne bude srećan. Ja svakako imam svoju malu bebu, Zoraninu ćerku, koju od 2. godine doživljavam kao svoju, to će verovatno biti slično.
- Zorana i ja smo tim, funkcionišemo isto. Ja kada ne radim sa porodicom sam. Ne znam gde bih više vremena. Njoj u trudnoći svaka hrana i mirisi smetaju tako da tu moramo da balansiramo. Nisam do sada kuvao, ali ne bežim od toga.
