Saša Kovačević za vikend održao je nastup u Crvenki, pred prepunim trgom u pomenutom gradu. Pevač je uveseljevao publiku i pevao svoje velike hitove, a u jednom trenutku se obratio prisutnima.

Šetajući sa jednog kraja na bine do drugog, Saša je govorio:

- Ovaj prelepi grad, može da pruži... - rekao je Kovačević i samo pao u publiku. Brzom reakcijom obezbeđenja, pevač je odmah vraćen na binu, a i njega kao i prisutne ova situacija je nasmejala:

- Može da pruži, a mogu i ja da se opružim, ali ono što sam rekao da grad može puno da pruži - rekao je Kovačević i nastavio koncert.

Saša Kovačević pao sa bine

Saša Kovačević postaje tata

Saša uskoro postaje tata, a kako kaže srećan je zbog zbog najlepših vesti.

- Jako smo srećni, radujemo se. Ja ću postati otac, mnogo sam srećan. Bio sam bez teksta kada sam saznao. Mi smo 9 godina zajedno, duži vremenski period radimo na tome, svako ko se ostvari u toj najlepšoj ulozi ne može da ne bude srećan. Ja svakako imam svoju malu bebu, Zoraninu ćerku, koju od 2. godine doživljavam kao svoju, to će verovatno biti slično.

- Zorana i ja smo tim, funkcionišemo isto. Ja kada ne radim sa porodicom sam. Ne znam gde bih više vremena. Njoj u trudnoći svaka hrana i mirisi smetaju tako da tu moramo da balansiramo. Nisam do sada kuvao, ali ne bežim od toga.

