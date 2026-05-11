Dara Bubamara bila je gost kod jutjubera Bake Praseta, gde je otkrila sve o skandalu sa intimnim snimkom koji danima trese domaću javnost.

Emisija je emitovana uživo i Baka Prase je u jednom trenutku pustio sporni snimak koji je nedavno procureo u javnost, zbog čega je pevačici bilo veoma neprijatno.

- Sad ćemo da pustimo snimak - rekao je Baka, dok je Dara pokušavala da ga odgovori od te ideje.

- Jao, nećeš valjda, neprijatno mi je. Ne, ne, ne! Jao, fuj! Gasi - govorila je pevačica, ali je na kraju pristala da se deo snimka kratko pusti.

- Poruka je stara osam godina, najiskrenije. Tražila sam poruke, gledala sam sve. Smišljali su kako da mi se osvete, ranije su hteli da mi upropaste brak sa mužem. Javljeno mi je da je snimak svima stigao u telefon. Neko je hteo da me povredi. Meni nije bilo svejedno - rekla je Dara.

Podrška sina

Pevačica je priznala da joj je cela situacija teško pala, ali da joj je najveću podršku pružio sin.

- Htela sam mišljenje mog sina, on ima drugare. Kosta je mnogo zreo i pametan. Ja sam plakala - iskreno je rekla Dara, pa dodala da joj se muškarac sa pomenutog snimka nije javio.