Pevačica Dara Bubamara gostovala je u lajvu kod Baka Praseta gde je govorila o brojnim temama. Ispričala je sve o intimnoj poruci koja je dospela u javnost, svojoj zaradi, ali je otkrila i sa kojom koleginicom bi se potukla u ringu.

Ona je kao svoju protivnicu u takvom meču navela nekadašnju prijateljicu Seku Aleksić.

- Jako sam dobra u tome. Hipotetički, potukla bih se sa nekom koleginicom - započela je Dara,a na jutjuberovo pitanje koju bi koleginicu "naplavila" usledio je Darin odgovor:

- Mnoge. Ali, da se ogradim, ne mrzim nikoga.

Baka Prase ju je potom upitao da libi ušla u ring sa Sekom Aleksić a Dara je kao iz topa odgovorila:

- Nju bih dobila odmah. To bi bilo patosiranje, odmah. Nije u treningu, nije ništa.

Na pitanje da li bi pristala da on zaista organizuje taj boks meč, Dara Bubamara je otkrila detalje njihovog višegodišnjeg sukoba, a onda je i naglasila da bi učestvovala u takvom meču za ozbiljnu sumu novca.

- Da, ali za jako puno para. Šta me boli uvo, da se tučem sa nekom Sekom iz Pazove... Jel znaš zašto bi bila patosirana? Jer od mene sve ide iz srca, nije meni sve u parama, nanela mi je zlo i ne bih ipak...", rekla je Bubamara pa se vratila na skandal oko koncerta u Areni kada je puklo njihovo prijateljstvo.

- Najavila sam koncert koji nisam znala da li ću da održim, jer sam bila na infuziji, u bolnici. Odlučila je da održi koncert sedam dana pre mog. Kada sam je nazvala, rekla je: "Pa šta ima veze?" Namerno je to uradila, a bile smo drugarice. Rekla sam da ulažem sve i dala sam 200.000 evra na koncert, ona je imala dve sijalice.

Bog sve vrati. To je bilo jako podlo i pokvareno. Neko kad mi tako kvarno uradi, za mene je mrtav. Ne zanima me u životu - ispričala je Dara, a onda se našalila s jutjuberom.

- Bogdane, pun si kao brod. Daj 500 hiljada i nokautiraću je.

