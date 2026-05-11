Pevačica Dara Bubamara izazvala je buru nakon gostovanja kod Bake Praseta, gde je otkrila u emisiji, koja je inače emitovana uživo, da mesečno zarađuje oko 120.000 evra, iako podaci iz finansijskih izveštaja, o kojima smo nedavno pisali, pokazuju znatno manju prijavljenu dobit. Detalj o mesečnoj otvora pitanje razlike između stvarne zarade i onoga što je prijavljeno državi.

Naime, Baka Prase je uspeo da izmami od Dara cifru o mesečnoj zaradi, koja je zazvučala nestvarno.

- Zavisi i od toga koliko imam reklamnih kampanja, tezgi, oko 120.000 evra, a možda i malo manje.

Imala dobit 4.900 €

Prema finansijskim izvodima o kojima se već pisalo, slika je znatno drugačija od one predstavljene u javnosti. Tokom 2025. godine, Dara je prihodovala približno 96.000 evra, dok su rashodi dostigli oko 91.000. Kada se podvuče crta, dobit iznosi oko 4.900 evra, dok je državi uplaćeno oko 1.800 evra na ime poreza.

Ovakav odnos prijavljenih prihoda i onoga što je otkrila kod jutjubera može da bude problematičan, jer znači da pevačica radi na crno i samim tim na taj novac ne plaća porez.

Imidž ili prekršaj

U svetu estrade, gde je imidž često jednako važan kao i stvarni uspeh, preuveličavanje zarade nije retkost. Međutim, kada takve izjave dolaze u kontekstu u kojem se istovremeno barata konkretnim brojkama iz poslovanja, granica između marketinga i potencijalne nepravilnosti postaje tanka.