Aleksandar Milić Mili stigao je na snimanje Zvezda Granda i priznao da nije odslušao pesmu "Kraj mene" srpskog predstavnika za Evroviziju 2026. "Lavina", koja će nastupati prvo polufinalne večeri.

- Da li mi veruješ da nisam nijednu čuo, ni ispratio. Ne znam, ali voleo bih da prođemo - bio je iskren Mili.

Kada je saznao da je "Lavina" metal grupa, izgledao je malo začuđen.

- Kako Srbija nije metal. Nama je metal u glavi - dodao je kroz smeh.

Mili o Eurosongu Izvor: Kurir/S.Z.

Raspored takmičenja i nastup srpske grupe

Prva polufinalna runda zakazana je za utorak, 12. maj, dok će se preostali učesnici boriti za prolaz u četvrtak, 14. maja. Veliko finale, koje svi željno iščekuju, održaće se u subotu, 16. maja. Boje Srbije ove godine brani niški sastav Lavina, koji će svoju kompoziciju "Kraj mene" izvesti već tokom prve takmičarske večeri.