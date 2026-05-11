Dara Bubamara pojavila se na snimanju "Zvezde Granda" i premijerno pokazala dečka o kom danima bruji domaća javnost.

Pevačica je u besnoj mašini stigla ispred studija, te su sve oči bile uprte u nju i njenog partnera.

Ovo je dečko Dare Bubamare

Dara Bubamara i dečko

Bubamara je došla ferarijem, a njen dečko joj je otvorio vrata, te je pao i prvi javni poljubac.

Pevačica je otkrila da njen partner ima firmu u Beogradu a da je pre toga živeo u Dubaiju zbog čega je ona često putovala tamo.

Takođe je priznala da je i njemu slala poruke sličnog sadržaja, te nije bio mnogo iznenađen govornom porukom koja je isplivala u javnost.

Glasovna poruka stara 8 godina

Pevačica je u gostima kod Bake Praseta otkrila detalje i priznala kada je nastala pomenuta govorna poruka.

- Poruka je stara osam godina, najiskrenije. Tražila sam poruke, gledala sam sve. Smišljali su kako da mi se osvete, ranije su hteli da mi upropaste brak sa mužem. Javljeno mi je da je snimak svima stigao u telefon. Neko je hteo da me povredi. Meni nije bilo svejedno - rekla je Dara.

Dara Bubamara

Podrška sina

Pevačica je priznala da joj je cela situacija teško pala, ali da joj je najveću podršku pružio sin.

- Htela sam mišljenje mog sina, on ima drugare. Kosta je mnogo zreo i pametan. Ja sam plakala - iskreno je rekla Dara, pa dodala da joj se muškarac sa pomenutog snimka nije javio.

Dara Bubamara i Baka Prase

- Nije mi se javio dečko sa snimka, nisam mogla da se setim ko je on, ne zato što sam imala puno muškaraca, već zato što je bilo davno. Zvala sam sina koji mi je rekao: „Ja znam ko si ti, glava gore“. Kad mi je on dao podršku, to mi je baš značilo - zaključila je pevačica.