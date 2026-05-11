Danijel Jovanović, sin Suzane Jovanovič, zaposlen je u produkciji Grand. Danijel, koji je nedavno postao i otac, stigao je danas na Košutnjak, gde svakodnevno obavlja važne tehničke zadatke.

Danijel se dovezao u besnoj mašini. Nakon nekoliko minuta razgovora, uputio se na svoje radno mesto. On uglavnom radi u režiji i obavlja posao ton-majstora.

Podsetimo, Saša Popović je bio decenijama u braku sa Suzanom, sa kojom ima ćerku Aleksandru, ali je njenog sina iz prvog braka uvek tretirao i gledao kao svog naslednika. Njihov odnos je bio izuzetno blizak, a spajao ih je i zajednički rad u studiju.

Veliku zahvalnost prema Saši

Danijel je posle Sašine smrti ispričao kako ih je Saša pripremao na ono što dolazi.

- On je zadao zadatak svima nama oko sebe da budemo hrabri i pripremljeni na svakakve situacije - istakao je Danijel.

- Jako brzo je prihvatio da je to realno stanje stvari. Nije dopustio da ga teške emocije savladaju - rekao je on u dokumentarnom filmu "Sale".

- Nekako je najsrećniji bio kad završi sve poslove, sve vezano za emisije, za snimanja, pa može da se opusti kod kuće uz neki teniski meč koji trenutno ide - jasan je bio Danijel Jovanović.

- Pamtiću njegovu podršku i pamtiću njegovu bezbrižnost koja je nekako obuhvatala sve nas. On bi učinio sa svojom bezbriznošću da se svi osećamo tako bezbrižno - istakao je on.

